建立食魚文化 漁業署30所小學辦「鱻旅奇緣」講座

漁業署今天起陸續在全台30所小學舉辦「2023鱻旅奇緣大魚樂家」校園講座，首場從嘉縣民雄國小開跑；漁業署長張致盛說，要以寓教於樂方式讓孩童了解食魚好處，建立食魚文化。

漁業署今天在嘉縣民雄國小舉辦「2023鱻旅奇緣大魚樂家」校園講座，擺脫宣教的方式，用舞台劇與闖關方式，讓學童瞭解台灣是漁產大國，愛上吃魚。

現場還安排張致盛與嘉義縣長翁章梁「挑魚刺Live吃播秀」，傳授孩子們挑魚刺的正確撇步，並與學童有獎問答常吃的魚有那些；張致盛告訴中央社記者，嘉義孩子對魚的種類很瞭解，連石斑魚類中的最高級的魚種「老鼠斑」都講得出來。

張致盛說，今年「鱻旅奇緣大魚樂家」校園講座用寓教於樂的方式幫助學童了解台灣漁業，將陸續在全台30間小學舉辦；8月26日在台中國立自然科學博物館也有1場戶外親子食魚園遊會，歡迎大家參加。

張致盛指出，過去聽聞許多家長不煮魚是為了避免孩子吞到魚刺，因此今年將剃除魚刺教學融入活動，讓孩子們從小學會吃魚、愛上吃魚，進而促進漁業經濟。

翁章梁表示，嘉義縣沿海養殖漁業發達，孕育各類優質魚蝦貝水產品，東石蚵、新塭虱目魚、布袋鰻、義竹鱸魚、嘉義黃金烏魚子、好美里文蛤、台灣鯛及白蝦等都遠近馳名，歡迎全國鄉親購買，品質絕對一流。