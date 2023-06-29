苗縣全面推校園高鈣午餐 、一人一跳繩盼強化學童發育

苗栗縣政府下學年將開始全面推動「高鈣午餐」促進學童生長發育，各校每周至少一次供餐，上午並在銅鑼國小辦理「高鈣午餐結合在地食材」發布會，公布20套高鈣食譜；也將加強跳繩等相關體育活動， 希望苗栗的孩子在發育階段有充足營養、適度運動，做個有「骨」氣的好學童。

苗栗縣國小學童平均身高低於全國平均值，引起縣長鍾東錦關切，縣府教育處為此規畫下學年度校園供餐質量升級推動「高鈣午餐計畫」，希望提升學童午餐菜色的鈣質供應量，並鼓勵學校午餐使用苗栗在地食材，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。

鍾東錦上午與教育處長葉芯慧、農業處長陳樹義及銅鑼地方各界在銅鑼國小宣導高鈣飲食及在地農產，並安排跳繩闖關等宣導活動，邀銅鑼農會、健福農場及阿賢農場等單位展示苗栗在地優良農產，希望透過闖關及宣導展示，讓師生對高鈣飲食、跳繩運動及苗栗在地農產品有深入了解；鍾東錦並現場充當廚師，與學童一起炒製名菜客家小炒。

葉芯慧指出，112學年縣內學校午餐採購契約範本已將高鈣午餐納入契約，各校午餐每周至少供應1次高鈣餐，午餐食材每月至少1次使用縣內在地生產的農產品，提升學校午餐供應品質；縣府邀校園營養師、午餐業者及專家已設計20套高鈣食譜菜單，將高鈣食材結合在地特色食材，如銅鑼芋頭、南庄桂竹筍及造橋南瓜等一同入菜，盼提升學生鈣質攝取量，並鼓勵學校推展健康飲食教育，教導學生如何從飲食中獲取足量鈣質，吃出健康。