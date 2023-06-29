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不滑手機專注作畫不想下課 南市偏鄉小校走讀菊島

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
小朋友們的版畫作品。記者謝進盛／攝影
小朋友們的版畫作品。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區樹人國小因疫情喊卡2年的走讀澎湖版畫創作，15名學生在師長帶領體驗菊島款款風情，今發表版畫作品。特別的是，澎湖之行時學生們更相互提醒，戒掉滑手機全力專注創作，讓師長們欣慰不已。

屬偏鄉小學的樹人國小，雖然學生數不到60人，近年在校長黃世忠及歷任校長推廣藝術教育成績亮眼，駐校藝術家、台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授吳鴻滄更扮演關鍵角色，2年多前原要前往澎湖現地版畫創作，都因疫情緊急喊卡，日前在善耕關懷台灣文教基金協助，今年4月23至26日終於成行。

校方今上午進行版畫創作，將現地寫生作品透過刻畫墨色印染完成作品，對外展現成果。

「四周都是湛藍的海洋及藍天。」學生黃浩宇、陳品橙、蘇汭襄等人分享在澎湖現地創作過程，首度來到菊島的他們笑說「每餐都有海鮮」，在街頭創作跟在教室感覺完全不同，搭船過程暈船吐到不行的黃浩宇笑說，「想像力更廣」，就算再吐，還會想要來創作。

蘇汭襄還在澎湖水族館畫出大小朋友參訪作業情形，也有小朋友將眼前看到的黃牛成為創作對象，神韻生動，作品栩栩如生。

黃世忠表示，能到離島創作對多數學生們來說是個夢想，在創作歷程中需要打開學生的視野，學校不斷營造多元學習環境，帶領學生走出學校體驗生態、人文、與藝術之美，這些都是學生創作的素材與能量。

吳鴻滄表示，學生需要有感生活才能創造感人的作品，而版畫學習更培養學生專注力，過程中學生們更相互提醒，戒掉滑手機，甚至多次不想下課。他也說，藝術教育是「軟實力」，現有教育體制幾乎都到大學才積極推廣，應該要及早。

教室內小朋友一刀一刀細刻投入版畫創作。記者謝進盛／攝影
教室內小朋友一刀一刀細刻投入版畫創作。記者謝進盛／攝影
小朋友秀出在澎湖現地寫生的圖案。記者謝進盛／攝影
小朋友秀出在澎湖現地寫生的圖案。記者謝進盛／攝影
樹人國小駐校藝術家、台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授吳鴻滄（右）指導學生完成版畫在。記者謝進盛／攝影
樹人國小駐校藝術家、台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授吳鴻滄（右）指導學生完成版畫在。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區樹人國小日前走讀澎湖現地創作，今秀出完成的版畫作品。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區樹人國小日前走讀澎湖現地創作，今秀出完成的版畫作品。記者謝進盛／攝影

澎湖 疫情 台南

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