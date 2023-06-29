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竹北文興國中動土興建 預計113學年度招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
因應竹北市不斷增長的人口及就學需求，新竹縣文興國中校舍新建工程昨天辦理動土典禮。記者郭政芬／攝影
因應竹北市不斷增長的人口及就學需求，新竹縣文興國中校舍新建工程昨天辦理動土典禮。記者郭政芬／攝影

因應竹北不斷增長的人口及就學需求，竹縣文興國中校舍新建工程昨辦理動土典禮，新校舍位於竹北高鐵特區，緊鄰文興國小幼兒園，工程投入11.54億，面積約2.8公頃，規畫設置普通教室48間、專科教室21間，及運動場、停車場等空間，預計113學年度開始招生。

目前竹北現有的學校加上文興國中及後續將動工的文興國小，未來竹北將有18所國小、9所國中，縣長楊文科表示，目前竹北市人口約21.3萬，因應人口快速成長，縣府施政也做出調整，積極興建學校，讓學子就近入學。

教育局長楊郡慈說，東區已有多校實施總量管制，為因應每年新生名額需求量大增，文興國中第一期工程規畫明年8月完成，讓學生能在9月時入學就讀，近期將公告113學年度學區調整的相關資訊，請家長留意。

楊文科 教育局

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