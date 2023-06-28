青少年志工貢獻大 高雄10學生獲志工菁英獎

高雄市府鼓勵民眾投入志工服務，全市有超過11萬7千名志工，各級學校也有許多學生投入行列，其中10位學生及1所學校貢獻良多，獲23屆「台新青少年志工菁英獎」表揚。

第23屆「台新青少年志工菁英獎」在高雄市共有10人1校獲獎，今天由高雄市府副秘書長陳盈秀、財團法人台新青少年志工基金會董事長鄭家鐘出席表揚，獲獎的青少年志工有鄭凱萍、陳劭昀、楊晴茵、郭姿璇、鄭左慈、翁嘉鴻、翁資祐、洪子琇、李佩蓉、黃資淇；而樹德家商則榮獲教育楷模獎。

獲傑出志工獎的佛光山普門中學陳劭昀，在八八風災後與家人一起為寶來社區重建，自此開啟至今13年的志工旅程。雖然左手有先天性疾病，但在父母鼓勵下，突破身體限制，為社會貢獻。而獲傑出志工獎的文藻外語大學鄭凱萍，利用英文專長教導偏鄉孩子英文歌謠與桌遊，致力實踐偏鄉營隊服務傳承。

樹德家商則獲得教育楷模，因重視服務學習，鼓勵學生自發響應公益行動，包含發起手做愛心餐盒分送弱勢里民、關懷長照為爺奶帶來歡笑和朝氣、與幼兒園推動老幼共學、運用所學為弱勢義剪等，透過多元服務培養學生的愛心及同理心。