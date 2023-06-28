SDGs X新科技！ 南市數位深耕獲選校數連6年第1

教育部公布中小學數位學習深耕計畫21所實施學校，台南市海東、西門、崇明國鹽水國小入選，連續6年獲選校數全國第一。市長黃偉哲表示，南市推動專題式學習，培養學生的科技應用、高層次思考和跨域整合與實作能力。

西門實小以「氣候變遷」全球性議題出發，結合SDG.7可負擔能源及SDG.13氣候行動兩項永續發展目標，設計「Fight for aSustainable Earth」（為永續的地球而戰）跨域課程，以在地生活情境問題出發。探討全球暖化造成海平面上升議題，透過設計思考流程建構課程的學習鷹架，希望帶領學童探索，未來逐海而居時面臨的各項生活情境，進而提出務實解決的方案。

崇明國小以SDGs「消除飢餓」、「消弭不平等」及「多元夥伴關係」為主軸，讓學生從生活中發現並探究糧食浪費議題，利用網路XR技術跨越時空限制，讓世界各地夥伴能共創及學習本課程，運用AIoT和PBL動手實作，培養學生解決真實世界問題的能力。

鹽水國小結合SDGs永續城鄉理念，透過校園百年黑板老樹情境引導，以問題導向教學，運用IOT裝置觀測蜂炮空汙，模擬蜂炮射出的火光及利用garage band創造陣頭元素電音，將引入元宇宙AR構建科技蜂炮城。

海東國小以健康餘命為主題，發展「幸扶餘生」跨域課程，以SDGs目標3健全生活品質，從生活中觀察到長者隨著年齡退化，甚至在行動上需要輔具的協助，設計有趣的智慧運動器材，讓長者在遊戲中運動，以確保長者能降低因身體老化造成的不良影響。

教育局表示，南市積極打造具有前瞻性的數位學習環境，推動5G智慧學習及5G新科技學習示範學校，發展新科技教學與學習模式，建立多元模式智慧學習環境與教學示範，培養學生對跨領域整合及創新思維能力，並整合「生生用平板」推動課中差異化，縮短孩子間的學習差異。