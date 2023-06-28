彰化王功附幼兒童出版繪本 學習校園銅像志坤阿伯
彰化縣王功國小有一座半身銅像默默矗立校園38年，今年初王功國小附幼的兒童上戶外教學課時，好奇問「這是神像嗎？」這個問題催生「校園銅像-志坤阿伯的故事」繪本，22名附幼兒童都是小作家兼插畫家，今天舉辦簽書會， 家長都是這冊繪本的鐵粉，氣氛溫馨。
王功國小附幼兒童22人，以接力方式畫繪本故事，畫完王功國小第四十屆校友林志坤跳下河川的救人故事。昨天是林志坤捨身救人的38周年紀念日，王功國小今天舉辦簽書會，兒童煞有介事在自己生平的第一個作品上面簽名和加畫圖案。郭姓和林姓幼童都表示，「志坤阿伯」很勇敢救人，把人救上岸，可惜用光自己的力氣，最後被海水沖走。
附幼老師楊惠娟表示，附幼教授校園課程「木麻黃」時，常為木麻黃澆水，小朋友好奇問木麻黃樹下的銅像是誰？「這是神像嗎？」她解釋銅像是叫做林志坤的阿伯，解說銅像基座鐫刻的文字「義行可嘉」意義並進一步說明林志坤忠勇救人事蹟，小朋友把「志坤阿伯」當作英雄，會敬禮、會跟銅像講話，促成附幼教師團隊指導幼童畫繪本的靈感。
「志坤阿伯」和繪本課程今年3、4兩月進行，小朋友在師長協助下扮演小記者，訪問林志坤當初的老師林繁夫，從林繁夫口中得知林志坤是懂事、誠實、樂意為大家做事情的好孩子。
幼童不但認識林志坤的救人故事，也思考「如果我是志坤阿伯，會怎麼做？」有的小朋友畫拿竹竿、拋繩給掉進河裡的人，有的畫呼叫很多人分工合作找大人幫忙和救人。最讓老師有感的是小朋友因為敬佩林志坤，就更熱心和主動幫助他人、為班上做事。
王功國小校長謝格倫說，希望兒童從認識校園擴大到認識整個地方，了解本土與在地，剛好校園內有林志坤銅像，幼兒園規畫課程教導兒童探究林志坤生平並學習義勇精神，獲得良好品格發展，製作繪本的過程中幼童扮演小記者，藉由採訪把內容化為圖像，得到豐碩成果，這是成長很重要的結晶。
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