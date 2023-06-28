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雲林這所偏校營養午餐霸氣加菜4天 家長開心：媽媽牌晚餐放假了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林口湖偏校頂湖國小剛辦完60周年校慶，學校受到各方支持，餐點菜色總是出人意料的豐盛。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小剛辦完60周年校慶，學校受到各方支持，餐點菜色總是出人意料的豐盛。圖／校方提供

雲林口湖偏鄉學校頂湖國小每學期期末都會運用營養午餐盈餘，採買「獨家菜色」替全校師生及教職員加菜，這學期加上60周年校慶及家長會等經費，校方霸氣在期末倒數4天，連續採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓大家享用，孩子吃不完帶回家，家長比小孩還開心，直呼「媽媽牌晚餐可以暫時放假了！」

頂湖國小的營養午餐有3菜1湯1主食，其中縣府補助7.1元、教育部午餐精進計畫挹注62元，校長鍾志清說，加上台北市水電衛生設備商業同業公會榮譽理事長陳宗寶、理事長陳建文，宜蘭青操食品董事長吳文豪、台灣鯛生態園區總經理王益豐、雲林縣海軍陸戰隊退伍協會理事長李祖光等長期協助，經廚房秘書精算運用後，才有機會在平日及學期末額外加菜。

鍾志清說，以往每學期營養午餐盈餘至少可加菜1天，本學年度盈餘約有4萬多元，加上學校剛辦完60周年校慶，還有家長會的支持，這學期期末可以加菜至4天，由於偏校孩子少有機會嘗到名店美食，這次菜色經過票選勝出，除慰勞全員辛苦，最重要的是一起慶賀「快樂的結尾」。

頂湖國小全校師生及教職員65人，6月30日即將舉辦結業式，校方自昨天起除照常供應營養午餐，也開始加菜，讓大家「一路吃到學期最後一天」，菜色包括章魚燒披薩、炸雞及蛋塔、燻雞披薩，期末最後1天則是每人一份速食套餐。

王姓家長昨天見到2名子女「1人抱1盒」披薩回家，驚呼「這麼好康？」比小朋友還開心，樂得4天都可以不用煮晚餐。

雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，今天第2天是知名速食店的炸雞塊及蛋塔。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，今天第2天是知名速食店的炸雞塊及蛋塔。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供
雲林口湖偏校頂湖國小這學期期末連續加菜4天，採買名店的披薩、炸雞、速食套餐讓全校師生及教職員享用。圖／校方提供

披薩 營養午餐

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