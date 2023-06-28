體驗身障者不便 台南教養院揪小學辦陸上行舟
衛福部台南教養院今與後壁、菁寮、新嘉三所國小舉辦「陸上行舟」暴走賽，逾300名大小朋友透過輪椅龍舟競技，延續歡樂端午節氛圍，也能體認身障者不便，上了寶貴一課。
台南教養院說，這項「陸上行舟」暴走賽是由兩台輪椅串聯而成，並配上可愛Q版手繪龍頭和龍身，打造出獨一無二龍船。每場比賽將派出4名選手進行接力賽，以往返賽的方式奪取旗幟，爭取勝利。
競賽過程特別邀請院生與學童共同組隊，讓學童有機會體驗坐輪椅移動，透過比賽過程合作，拉近學童與院生間距離。
台南教養院院生阿錚說，連續四年都參加龍舟競賽，目標就是第一名，而多名國小學童為了奪冠，在1個月就開始借輪椅練習，展現求勝決心。
台南教養院院長吳慧君表示，這次活動除有助院民與社區國小間交流，也著重身障體驗主題；輪椅是其常用輔具，透過這樣獨特競賽方式，順勢推廣身心障礙教育宣導，讓學童在潛移默化中體會到友善障礙環境重要性，同時關注周遭無障礙設施和對身障者友善互動。
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