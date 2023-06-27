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走出戶外進入校園 長輩與學童互動科學奧妙

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
共學讓長輩產生學習興趣，舉手搶答食物的酸鹼性。圖／保康基金會提供
共學讓長輩產生學習興趣，舉手搶答食物的酸鹼性。圖／保康基金會提供

嘉義基督教醫院長照服務發展中心今天與保康基金會、嘉義市興嘉國小共同舉辦一場別開生面的活動，由五年級學童規劃製作科學闖關遊戲，邀請常樂園、祈樂園、不荖時光3處社區照顧關懷據點長輩前來共同體驗，透過互動、遊戲，讓長輩感受科學知識的奧妙。

興嘉國小校長朱麗乖表示，學校以「科學」為主題，鼓勵孩子設計體感且符合生活情境的科學遊戲，邀請社區銀髮長輩參與體驗。在驚奇的「哇！」聲中，長輩們也分享他們的生活科學經驗。這場將學校課程與社區連結，並將高齡照顧轉化為樂齡學習的實踐經驗，使興嘉國小成為一個「全齡學習之家」。

保康基金會執行長周恬弘分享在日本的幼兒園和老人日照中心，雙方會安排共同時段讓長輩和孩子一起進行活動、共同學習課程；長輩透過與孩子的互動，彼此學習新想法和新思維。

嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟表示，學童設計的遊戲關卡，其實滿足了長輩手眼協調、活化腦力、力量控制和注意力練習等核心需求，教材教具發揮學生創意設計，讓長輩「樂在其中」達到健康促進成效。

此次的活動彰顯了老幼共學的重要性，長輩與孩子之間不僅能分享彼此的經驗、教學相長，同時也翻轉了對「老化」的刻板印象。此次活動亦獲得社區便利商店響應，贊助鹹麵包、微糖豆漿給參與長輩，這樣的活動不僅提供了寶貴的學習經驗，更促進了社區中不同世代、族群之間的連結和融合。

年滿65歲以上的民眾可就近參與鄰近社區C據點，如有相關長照服務需求，諮詢保康基金會05-2348836。

透過平板小遊戲認識食物酸鹼度。圖／保康基金會提供
透過平板小遊戲認識食物酸鹼度。圖／保康基金會提供
小朋友熱情的與長輩互動。圖／保康基金會提供
小朋友熱情的與長輩互動。圖／保康基金會提供
耐心教長輩學習使用平板。圖／保康基金會提供
耐心教長輩學習使用平板。圖／保康基金會提供
社區長輩與國小孩童共學合影留念。圖／保康基金會提供
社區長輩與國小孩童共學合影留念。圖／保康基金會提供
社區長輩與國小孩童共學合影留念。圖／保康基金會提供
社區長輩與國小孩童共學合影留念。圖／保康基金會提供
小朋友細心教學長輩使用平板。圖／保康基金會提供
小朋友細心教學長輩使用平板。圖／保康基金會提供

長輩 長照 嘉義

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