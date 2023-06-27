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女兒國文作業奇葩造句「會不會」 網一看笑翻：「有聲音」是個人才

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒的造句讓原PO好氣又好笑。圖／擷自爆廢公社二館
女兒的造句讓原PO好氣又好笑。圖／擷自爆廢公社二館

為了讓孩童學習靈活運用各種句型，「照樣造句」是國文課本上必不可少的經典題目。不過日前有名家長分享，監督女兒寫作業時，讓她以「...會不會...」練習造句，沒想到女兒竟然將歌詞直接照抄上去，答案頓時有了聲音，讓不少網友笑翻，直呼「忍不住跟著唱」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文分享監督孩子寫作業的趣事，從他附上的照片可看到作業第七大題要以「...會不會...」造句，女兒的答案卻讓他好氣又好笑，原來女兒將大陸歌手黃霄雲的歌曲「星辰大海」歌詞照搬上去，「會不會我們的愛，會被風吹向大海，不再回來」，讓他無奈表示，只是想叫女兒練習寫個造句，「她倒是給我唱起歌來了」。

貼文一曝光，釣出一票網友回應，「忍不住唱起來了」、「有聲音，要用唱的」、「這首歌真的超好聽的！」、「是黃霄雲的星辰大海」、「前面呢？趁現在還有期待？」、「是人才」；還有網友想到其他歌詞，「把愛～剪碎了隨風吹向大海～」、「天灰灰，會不會，讓我忘了你是誰」、「為什麼我想到五月天的？」、「看來這就是時代變化，雖然我知道星辰大海，但是第一直覺是想到乾杯（會不會，有一天，時間真的能倒退）」。

另外，也有不少網友認真回應原PO，「是不ㄗㄞˋ回來喔」、「再（ㄗㄞˋ），我看錯重點了」、「我女兒有一次也寫歌詞，老師說下次不可以」、「會扣分」、「造句的格式錯了」。

爆廢公社 小學 國文

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