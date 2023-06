用李清照一首詞發想創作「詠生學」 嶺東科大生奪紅點設計獎

嶺東科技大學服飾設計系與流行設計系在2023紅點概念設計公佈得獎名單中,共有3組作品獲獎,其中服飾系學生林宏昇所創作的「詠生學」,榮獲僅1%能獲選的Best of the Best最佳設計獎殊榮肯定。

2023紅點概念獎共有42個類別,從世界各地近4千件參賽作品中,評選出188件紅點獎作品及24件Best of the Best作品。嶺東科大時尚學院學生以畢業專題製作參與「時尚與配件類別」選拔,共7件作品入圍,最終由服飾系的葉宥岑以「景嚮」及流設系的林傳洧與陳昱銓「童顏童語」獲得紅點獎;另服飾系林宏昇以「詠生學」從全世界作品中脫穎而出,獲得Best of the Best紅點最佳設計獎至高榮譽肯定。

嶺東科大服飾系林宏昇高中唸多媒體設計科,因對繪畫與設計有興趣,大學跨領域選讀到服飾系就讀,經過4年專業養成,他以女詞人李清照的「鷓鴣天·桂花」為發想,創作「詠生學」,使用不規則燙金,象徵人生中認真珍貴的模樣,不盡完美,但卻閃閃發亮。

該作品除在紅點獎大放異彩外,也獲得「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」流行時尚設計群第一名肯定,並得到今年新一代設計展金點新秀贊助特別獎。

另兩件獲紅點獎作品皆以嚮應SDGs為目標,「景嚮」為喚醒民眾對於環境保育及海洋生態資源的重視,纖維藝術與攝影作品結合,用繁重且細緻的編織手法與多樣色彩堆疊出大自然獨有特色,再以傳統刺繡呈現海洋生物的靈動樣貌,展現自然界中生態美。

「童顏童語」則呼應綠色永續時尚,將二手衣、襪子、舊玩具和零食包裝袋等,以童趣、無厘頭與烏托邦的方式呈現,強調100%永續精神再製,結合文藝復興華麗元素,賦予服裝新生命,不僅獲得台北時裝周新一代設計展參展機會,也透過YouTuber網紅「娘娘」時尚穿搭露出。