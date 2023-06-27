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用李清照一首詞發想創作「詠生學」 嶺東科大生奪紅點設計獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
網紅「娘娘」身穿「童顏童語」作品與嶺東科大副校長兼時尚學院長嚴貞合影。圖／嶺東科大提供
網紅「娘娘」身穿「童顏童語」作品與嶺東科大副校長兼時尚學院長嚴貞合影。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學服飾設計系與流行設計系在2023紅點概念設計公佈得獎名單中，共有3組作品獲獎，其中服飾系學生林宏昇所創作的「詠生學」，榮獲僅1%能獲選的Best of the Best最佳設計獎殊榮肯定。

2023紅點概念獎共有42個類別，從世界各地近4千件參賽作品中，評選出188件紅點獎作品及24件Best of the Best作品。嶺東科大時尚學院學生以畢業專題製作參與「時尚與配件類別」選拔，共7件作品入圍，最終由服飾系的葉宥岑以「景嚮」及流設系的林傳洧與陳昱銓「童顏童語」獲得紅點獎；另服飾系林宏昇以「詠生學」從全世界作品中脫穎而出，獲得Best of the Best紅點最佳設計獎至高榮譽肯定。

嶺東科大服飾系林宏昇高中唸多媒體設計科，因對繪畫與設計有興趣，大學跨領域選讀到服飾系就讀，經過4年專業養成，他以女詞人李清照的「鷓鴣天·桂花」為發想，創作「詠生學」，使用不規則燙金，象徵人生中認真珍貴的模樣，不盡完美，但卻閃閃發亮。

該作品除在紅點獎大放異彩外，也獲得「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」流行時尚設計群第一名肯定，並得到今年新一代設計展金點新秀贊助特別獎。

另兩件獲紅點獎作品皆以嚮應SDGs為目標，「景嚮」為喚醒民眾對於環境保育及海洋生態資源的重視，纖維藝術與攝影作品結合，用繁重且細緻的編織手法與多樣色彩堆疊出大自然獨有特色，再以傳統刺繡呈現海洋生物的靈動樣貌，展現自然界中生態美。

「童顏童語」則呼應綠色永續時尚，將二手衣、襪子、舊玩具和零食包裝袋等，以童趣、無厘頭與烏托邦的方式呈現，強調100%永續精神再製，結合文藝復興華麗元素，賦予服裝新生命，不僅獲得台北時裝周新一代設計展參展機會，也透過YouTuber網紅「娘娘」時尚穿搭露出。

嶺東科大副校長兼時尚學院長嚴貞說，時尚學院自105年成立以來，卓越的設計成果，除連年獲得許多國際級獎項的肯定外，也因務實教學符合業界需求，畢業生更是業界最愛的設計人才。未來學校會持續以永續發展為理念善盡大學社會責任，引領學生接軌國際、重視社會關懷議題，鼓勵大家用設計築夢，展現多元面向的創新獨特性。

嶺東科大服飾系學生林宏昇創作的「詠生學」，榮獲僅1%能獲選的Best of the Best最佳設計獎殊榮肯定。圖／嶺東科大提供
嶺東科大服飾系學生林宏昇創作的「詠生學」，榮獲僅1%能獲選的Best of the Best最佳設計獎殊榮肯定。圖／嶺東科大提供
「景嚮」作品為喚醒民眾對於環境保育及海洋生態資源的重視，獲得紅點獎肯定。圖／嶺東科大提供
「景嚮」作品為喚醒民眾對於環境保育及海洋生態資源的重視，獲得紅點獎肯定。圖／嶺東科大提供

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