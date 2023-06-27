南應大視傳系畢業團隊獲iF學生設計獎 IF總裁頒獎肯定

台南應用科技大學視傳系學生蔡庭宇、陳冠霖、林尚誼、楊若彤、潘俞含以畢業專題作品「蝕光影像館」獲得「2023 iF學生設計獎」，受邀前往土耳其伊斯坦堡領獎，今返國感謝視傳系王聖文等老師用心指導，系上學弟妹也與有榮焉。

校方表示，今年iF學生設計獎有全球7068件作品參與評選，最終僅76件作品獲獎，比例僅1.07%。台灣也只7件獲獎，南應大學生作品能脫穎而出，「這項成就不可小覷」。

參賽學生表示，「蝕光影像館」是創新的教育互動工具，以投影技術為基礎，通過特殊的光線處理技術在任何平面上呈現故事情節、知識內容或遊戲互動。這種設計不僅能在學校和博物館等教育場所使用，也適用家庭環境，為親子互動提供全新方式。

學生說，評審團認為這項作品不僅能以極低的經濟成本傳遞知識，還能促進親子之間的創造性互動，設計概念的獨特性和實用性讓人留下深刻印象。

學生楊若彤表示，感謝學校、視傳系與指導老師的扶持與指導，才讓他們有站在世界舞台的機會，這次出席頒獎典禮不僅增廣見聞，也與各地頂尖設計師、學校交流，更能確定自己未來要朝設計方向前進。

視傳系主任陳黎枚表示，看見學生辛苦完成作品能獲得肯定，感到十分欣慰，相信在南應大視傳的學生都有機會因為學習而翻轉人生。