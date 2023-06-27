快訊

她在機場拍照突遭男友飆罵 網見機票擺法全不挺：太沒常識

面對脅迫與生存式威脅的困境 台灣的戰略方向何去何從？

破除老三魔咒 侯友宜台大演講聲量輾壓柯文哲、賴清德

南應大視傳系畢業團隊獲iF學生設計獎 IF總裁頒獎肯定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
IF設計總裁Uwe Cremering頒獎，肯定南應大視傳系學生精彩表現。圖／學生提供
IF設計總裁Uwe Cremering頒獎，肯定南應大視傳系學生精彩表現。圖／學生提供

台南應用科技大學視傳系學生蔡庭宇、陳冠霖、林尚誼、楊若彤、潘俞含以畢業專題作品「蝕光影像館」獲得「2023 iF學生設計獎」，受邀前往土耳其伊斯坦堡領獎，今返國感謝視傳系王聖文等老師用心指導，系上學弟妹也與有榮焉。

校方表示，今年iF學生設計獎有全球7068件作品參與評選，最終僅76件作品獲獎，比例僅1.07%。台灣也只7件獲獎，南應大學生作品能脫穎而出，「這項成就不可小覷」。

參賽學生表示，「蝕光影像館」是創新的教育互動工具，以投影技術為基礎，通過特殊的光線處理技術在任何平面上呈現故事情節、知識內容或遊戲互動。這種設計不僅能在學校和博物館等教育場所使用，也適用家庭環境，為親子互動提供全新方式。

學生說，評審團認為這項作品不僅能以極低的經濟成本傳遞知識，還能促進親子之間的創造性互動，設計概念的獨特性和實用性讓人留下深刻印象。

學生楊若彤表示，感謝學校、視傳系與指導老師的扶持與指導，才讓他們有站在世界舞台的機會，這次出席頒獎典禮不僅增廣見聞，也與各地頂尖設計師、學校交流，更能確定自己未來要朝設計方向前進。

視傳系主任陳黎枚表示，看見學生辛苦完成作品能獲得肯定，感到十分欣慰，相信在南應大視傳的學生都有機會因為學習而翻轉人生。

親子 光影

延伸閱讀

北部地方創生跨縣市交流 慢飛young突破賣口香糖觀念

陳冠霖遭點名「強抱」人妻 經紀人喊：歡迎提告！

撞臉撞到一起得設計獎！ Ferrari Purosangue及Toyota Prius獲肯定

賓士撞賓士！八點檔男星遭女駕駛追撞「安全氣囊爆開」

相關新聞

另類暑假作業！逐格動畫配音後製 桃園學童一手包辦

暑假即將到來，桃園市國中小教師們別出心裁，設計出許多另類暑假作業，包括製作逐格動畫、走訪社區商圈、探索在地美食等，希望透...

資優生妹妹拚明星高中！爸媽1句話激勵上進 長姐留陰影：提醒我有多爛

當家中有一個以上的小孩時，爸媽難免會從學經歷各方面比較，導致小孩只要表現略遜於手足，就會感到自卑。一名女網友表示，不久前妹妹會考滿級分，爸媽相當引以為傲，開口閉口就是「北一女」，家族對妹妹更是猛誇。但...

第7節下課後的溫暖 高雄青年國中10年發出1.3萬愛心麵包

高雄市鳳山區青年國中為讓學生填飽肚子，同時幫助經濟弱勢學生，透過社區商家的協助，於下午第7節課後提供免費「愛心麵包」。1...

會勘潭子新興國小運動操場及籃球場 民代協助爭取修繕經費

台中潭子區新興國小操場跑道及籃球設施因年久失修，地面龜裂及脫落，危及學童運動安全，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關...

影／常春藤高中「睡衣班」學生 學雜、制服、住宿費都全免

少子化影響，私立學校也要搶優秀學生就讀，台中市私立常春藤高中今年推出「睡衣班」，校長陳越明表示，為了讓更多優秀學生到常春...

小學生不會挑刺吃魚？ 苗栗校園食魚教育教這件事

許多小孩欠缺獨力挑刺吃魚的能力，苗栗縣國小校園雖中年級以上，營養午餐才會供應有刺的魚種，但仍不時有家長投訴萬一刺到怎麼辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦