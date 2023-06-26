快訊

不菸酒、無病史！41歲壯男健身險猝死 醫曝他輕忽健檢一紅字

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

瓦格納閃電撤軍 英媒揭內幕：首腦家人遭俄威脅、兵力不足萬人

另類暑假作業！逐格動畫配音後製 桃園學童一手包辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市平鎮區義興國小今年暑假作業，指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。記者朱冠諭／攝影
桃園市平鎮區義興國小今年暑假作業，指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。記者朱冠諭／攝影

暑假即將到來，桃園市國中小教師們別出心裁，設計出許多另類暑假作業，包括製作逐格動畫、走訪社區商圈、探索在地美食等，希望透過創意有趣的作業，讓學生們自主學習、活化思維，也豐富自己的學習歷程。

平鎮區義興國小以推動雙語教育及智慧校園聞名，今年學校指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。

校長馮立縈表示，去年底師生團隊曾以逐格動畫，獲得第14屆信誼兒童動畫獎佳作，今年暑假作業在老師帶領下，不僅可以訓練雙語、展現創意，也能培養學生對影像處理工具的運用能力。

位於中原商圈內的中壢區中原國小，這次作業以「商∞道」為主題，一系列活動融入食安、多元文化、商圈文化等生活議題，讓學童深入探訪自己的生活圈，過程中除了鼓勵孩子遍嘗美食，對周邊商家有更深的認識，也培養媒體素養能力，訓練孩子辨別訊息的真偽。

龍岡國中鄰近桃園「魅力金三角形象商圈」，除眷村子弟外，學區內更擁有客家、閩籍、滇緬泰、原住民、伊斯蘭等各種族群文化，是異國美食的匯集地。

校長梁忠三說，這次學校讓學童擔任小記者，除探尋忠貞市場的美食、自己動手DIY製作創意彩色米干，最後也將化身導覽員，在異域故事館展現學習成果，讓孩子的學習從生活出發，並應用於生活。

桃園市教育局表示，今年全市國中小精心設計全方位具創意的暑假作業，結合新課綱精神讓學生動手實作或結合學校在地特色，讓學生的學習緊密結合生活與家庭，不僅提供學生們自主探究，多元展現自我的機會，也希望引領孩子們學習關懷在地。

桃園市平鎮區義興國小今年暑假作業，指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。記者朱冠諭／攝影
桃園市平鎮區義興國小今年暑假作業，指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區中原國小位於中原商圈內，這次作業以「商∞道」為主題，讓學童深入探訪自己的生活圈。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區中原國小位於中原商圈內，這次作業以「商∞道」為主題，讓學童深入探訪自己的生活圈。記者朱冠諭／攝影
桃園市龍岡國中鄰近桃園「魅力金三角形象商圈」，校方讓學童擔任小記者，探尋忠貞市場的美食、自己動手DIY製作創意彩色米干。記者朱冠諭／攝影
桃園市龍岡國中鄰近桃園「魅力金三角形象商圈」，校方讓學童擔任小記者，探尋忠貞市場的美食、自己動手DIY製作創意彩色米干。記者朱冠諭／攝影

美食 動畫

延伸閱讀

桃園暑假推「行動書車」 科普書籍13區巡迴導讀

華泰名品城設置太陽能裝置 成桃園商場最大綠能發電廠

桃園議員控3助理遭市府人員4次性騷 張善政：不姑息

LLB／桃園新明完封地主韓國 亞太區次青少棒賽奪冠取得世界賽門票

相關新聞

資優生妹妹拚明星高中！爸媽1句話激勵上進 長姐留陰影：提醒我有多爛

當家中有一個以上的小孩時，爸媽難免會從學經歷各方面比較，導致小孩只要表現略遜於手足，就會感到自卑。一名女網友表示，不久前妹妹會考滿級分，爸媽相當引以為傲，開口閉口就是「北一女」，家族對妹妹更是猛誇。但...

另類暑假作業！逐格動畫配音後製 桃園學童一手包辦

暑假即將到來，桃園市國中小教師們別出心裁，設計出許多另類暑假作業，包括製作逐格動畫、走訪社區商圈、探索在地美食等，希望透...

第7節下課後的溫暖 高雄青年國中10年發出1.3萬愛心麵包

高雄市鳳山區青年國中為讓學生填飽肚子，同時幫助經濟弱勢學生，透過社區商家的協助，於下午第7節課後提供免費「愛心麵包」。1...

會勘潭子新興國小運動操場及籃球場 民代協助爭取修繕經費

台中潭子區新興國小操場跑道及籃球設施因年久失修，地面龜裂及脫落，危及學童運動安全，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天和相關...

影／常春藤高中「睡衣班」學生 學雜、制服、住宿費都全免

少子化影響，私立學校也要搶優秀學生就讀，台中市私立常春藤高中今年推出「睡衣班」，校長陳越明表示，為了讓更多優秀學生到常春...

小學生不會挑刺吃魚？ 苗栗校園食魚教育教這件事

許多小孩欠缺獨力挑刺吃魚的能力，苗栗縣國小校園雖中年級以上，營養午餐才會供應有刺的魚種，但仍不時有家長投訴萬一刺到怎麼辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦