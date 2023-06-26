另類暑假作業！逐格動畫配音後製 桃園學童一手包辦

暑假即將到來，桃園市國中小教師們別出心裁，設計出許多另類暑假作業，包括製作逐格動畫、走訪社區商圈、探索在地美食等，希望透過創意有趣的作業，讓學生們自主學習、活化思維，也豐富自己的學習歷程。

平鎮區義興國小以推動雙語教育及智慧校園聞名，今年學校指導孩子製作逐格動畫，包括角色設計、分鏡腳本、撰稿、配音、影片後製等，都由學童一手包辦。

校長馮立縈表示，去年底師生團隊曾以逐格動畫，獲得第14屆信誼兒童動畫獎佳作，今年暑假作業在老師帶領下，不僅可以訓練雙語、展現創意，也能培養學生對影像處理工具的運用能力。

位於中原商圈內的中壢區中原國小，這次作業以「商∞道」為主題，一系列活動融入食安、多元文化、商圈文化等生活議題，讓學童深入探訪自己的生活圈，過程中除了鼓勵孩子遍嘗美食，對周邊商家有更深的認識，也培養媒體素養能力，訓練孩子辨別訊息的真偽。

龍岡國中鄰近桃園「魅力金三角形象商圈」，除眷村子弟外，學區內更擁有客家、閩籍、滇緬泰、原住民、伊斯蘭等各種族群文化，是異國美食的匯集地。

校長梁忠三說，這次學校讓學童擔任小記者，除探尋忠貞市場的美食、自己動手DIY製作創意彩色米干，最後也將化身導覽員，在異域故事館展現學習成果，讓孩子的學習從生活出發，並應用於生活。