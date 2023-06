不只地震影響台北101振幅 台師大研究「人流」也是原因

台灣師範大學地球科學系博士班學生陳耀傑,在地科系教授陳卉瑄帶領的研究團隊下,分析台北101大樓的連續振動紀錄,發現「溫度越高,頻率越高」、「風速越高,頻率越低」,以及「人流」造成早上9時至晚上9時的振動幅度較大。該論文也提供未來分析「建築物健康程度」的監測手段,更榮登國際學術期刊《美國地震學會公報》(Bulletin of the Seismological Society of America, BSSA)及其封面。

地科系教授陳卉瑄與中央研究院地球科學研究所黃柏壽特聘研究員組成研究團隊,觀測分析2010年布設於101的建築物地震儀陣列。另外,原先位於88至92樓的「調諧質量阻尼器」(Tuned Mass Damper, TMD),是由加拿大的Rowan Williams Davies & Irwin Inc. (RWDI)以及Motioneering Inc.設置;2011年11月,則由中研院地球所接管觀測,並提供即時阻尼球運動軌跡介面。

陳耀傑說,對於「建築物健康程度」分析的研究,在世界各地如美國和日本等,都持續進行;然而,針對像是101這樣的高樓,持續監測卻是非常少的,而台灣又處在颱風與地震頻繁的區域,種種條件使得101的科學研究價值極高,也理所當然成為團隊研究的主體。

陳耀傑表示,長期觀測時間內,由於每一年監測資料,可能因為軟硬體維修、網路連接等等因素而不完整,所以,資訊的連續性及其品質仍需經過人工審視,進行前處理或資料剔除,往後才能分析處理,而經過檢視後,2014年就成為首要研究的年分。

研究團隊當時便提出了問題意識:時時刻刻在微弱振動著的101,其對應的3個主頻特徵和環境因子的關係為何?為了回答這個問題,團隊除了利用安裝在90樓的地震儀,其於2014年的連續振動紀錄,並且採用「隨機遞減技術」(Random Decrement Technique, RDT),分析建築物的「主頻」與「阻尼比」,距101約1.06公里的中央氣象局(The Central Weather Bureau, CWB)信義測站觀測資料,包含雨量、氣壓、溼度、溫度、風速、風向的連續資料,也成為研究團隊的分析目標。

該研究結果也顯示,在「平移」振動頻率分量上,與氣壓和溼度有高相關的「溫度」及「風速」,與建築物主頻變化有顯著的高相關性,「溫度越高,頻率越高」、「風速越高,頻率越低」;另在「短期」觀測紀錄中,一天內,主頻振動幅度較大的時間段,正是人類活動較活躍的時期,即早上9時至晚上9時。而這一點,也是令研究團隊相當振奮的研究成果之一。

陳耀傑表示,在這篇研究裡,目前僅使用一年的資料;但從2010年至今,其實已累積了10多年資料尚未進行完整分析,隨著資料量的豐富,希望能得到更多有趣的結果。另外,尚有機器學習、方法改進等方面,都能繼續往後發展,未來在因應氣候變遷,氣象條件改變以及迎向零碳排的可能用電限制,建築物如何設計能達到風險最低、耗電最少的室內溫度條件,確實需要地球科學跨領域專家和建築學家的溝通與討論。