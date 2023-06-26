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青年國中提供學生「愛心麵包」 放大效益助偏鄉

中央社／ 高雄26日電

高雄市青年國中與社區商家合作推動「愛心麵包」，在第7節課後提供免費麵包給需要的學生，計畫推動10年已發出逾1萬3000個愛心麵包。近年更將麵包送給鄰近國小與偏鄉。

青年國中今天發布新聞稿表示，為讓學生填飽肚子，幫助經濟弱勢學生，透過社區商家協助，在下午第7節課後提供免費「愛心麵包」，至今已發出上萬顆麵包，嘉惠逾千名學生。

青年國中表示，從103年推行「愛心麵包」，原由武廟附近「Milk17純新麵包烘焙坊」提供麵包，今年將與鳳山鄰近的「森森點心坊」合作，繼續傳遞溫暖，暖心關懷守護學生。

青年國中指出，許多校友對學校「愛心麵包」仍印象深刻，下午一個香噴噴麵包是他們當時的動力來源，也有學生願意一起推動此計畫。有學生說，吃了3年的麵包，謝謝伴著他讀完國中；也有人說，曾分享給家人，雖然已畢業多年，但那種入口溫暖的感覺猶在。

青年國中依據「食物銀行」概念，推動「愛心麵包」計畫，發放給學校有需要的學生，校方表示，沒想到這項計畫從開始至今不曾中斷，當初是要幫助經濟弱勢學生填飽子，後來擴及更多學生。

計畫發起人、輔導主任陳凱強說，「食物是很好的安慰劑」，「愛心麵包」能安定學生情緒，激勵學生受輔心態，適時介入、正向引導、關懷陪伴，這些都發揮穩定就學、中輟預防的正向力量。校長陳正憲說，學校是社區的一份子，學生來自於社區，「社區好，學校更好；社區安全，學校更安全」，利用也運用社會的多元資源，連結也鏈結社會的愛心支持。

校方近年以「策略聯盟」方式募集推動「愛心麵包」計畫，溫暖關懷更多弱勢孩子，串連社區更多善心者愛心力量，走出校園，將愛心分享給學區鄰近鳳山中山國小，以及偏遠的茂林國中。

麵包 愛心

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