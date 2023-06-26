北大高中二期卡5年 廠商想解約

新北市三峽北大特區人口突破5萬，北大高中為新北市南區指標性完全中學，學生卻僅1061人，家長為孩子入學擠破頭。學校規畫新建二期校舍增加入學名額，2019年決標後，工程款3.6億遲未核定，幾乎連市府聯合審查會議都排不進，一拖5年，廠商想解約。

教育局說，2022年4月已提報北大高中二期校舍工程到聯審會議審查，會中決議請教育局爭取中央補助，因此從去年開始，已發函十餘次至教育部爭取工程經費補助，但未獲正面回應。教育局說，將持續爭取補助，並評估學校需求提報北大高中二期校舍至聯審會議審查。

北大高中前身為2010年設校的龍埔國中，原本市府計畫將該校與台北大學合作設立附屬高中，因此2013年先將龍埔國中改制為新北市立北大高中，為改隸成北大附中做準備，然而改隸案函報教育部後，因員額問題卡關，最後胎死腹中。

雖然北大附中計畫受阻，北大高中仍為指標性完全中學，但高中部、國中部名額卻僅675人、386人，加上近10年北大人口急速增加，國中部光一個里就額滿，逾半學生無法就近就學。

校方提出新建二期校舍，面積達2萬7311.46平方公尺，蓋地上5層、地下1層新校舍，增加可容納學生數，但2019年決標後，廠商遲遲等不到工程款下來，近期透露「已經拖太久」，加上通膨及原物料大漲，向校方表達想解約的想法。

北大高中校長施雅慧說，從2018年拿到設計規畫費959萬後，歷經招標、決標、多次設計會議及校審，今年6月21日才將細部設計報市府核定。過去很難排進市府聯審會議，加上聯審每年僅開1次，一旦錯過就須再等1年，今年也已過聯審會時間，就算做完細部設計，也只能等明年。

除排不進聯審，施雅慧也坦言，總工程款3.6億遲遲沒有核定下來是最大問題，廠商無法申請建築執照，進度牛步，因此提出解約，但校方無法再拿出一筆設計規畫費，協調後廠商才勉為其難同意繼續配合。

市議員江怡臻說，先前學區劃分爭議就讓家長不斷追問二期校舍進度，市府7次向中央申請補助工程款，中央卻不同意，公文來來回回浪費時間。

議員林銘仁認為，教育局預算無法編列，是技術上拖延，市府如果重視地方家長們需求的話，排序一定會排在前面，並向中央積極爭取，而不是一直拖。