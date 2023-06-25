孩作業造句大爆「媽媽酒後搖搖擺擺」 網見亮點歪樓：不簡單

孩子天真無邪，童言童語總是讓大人們聽了哭笑不得。一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」曬出孩子的作業，沒想到其中兩題造樣造句題組，竟遭孩子出賣爆料，引起許多網友熱議。

只見作業中，題幹要求以「搖搖擺擺」、「一……立刻……」造樣造句。小孩接連以媽媽為情境主角，分別寫下「媽媽喝完酒搖搖擺擺走上車」、「只要媽媽一生氣，大家就會立刻安靜」，搞笑內容也讓原PO無奈直呼「媽媽不排除提告」。

貼文一出，大家紛紛歪樓指出，「這個媽媽很厲害，我都搖搖擺擺還上不了車」、「這媽媽不簡單」、「媽媽酒量很好，不會搖搖擺擺」、「等一下，喝完酒搖搖擺擺上車，是上駕駛座還是…？」，也讓原PO趕緊釋疑「絕對是副駕」。

對此，網友笑道，「只能內心吶喊親生的」、「對媽媽的不滿似乎只敢寫在這兩頁上」、「畢竟媽媽一直在生氣，不能出聲，只好用寫的」；留言區更釣出不少曾受造句傷害的媽媽們，「我女兒上次造詞竟寫媽媽打爸爸，直接變家暴⋯」、「造句（埋在）兒子說：『爸爸的屍體埋在後院！』然後我就說，你最好敢寫，你看老師會不會報警」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康