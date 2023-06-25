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奮發向上、不畏困境 帕運羽球國手方振宇獲總統教育獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市帕運羽球國手方振宇以奮發向上、不畏困境的學習精神獲選總統教育獎。圖／台南市體育局提供
台南市帕運羽球國手方振宇以奮發向上、不畏困境的學習精神獲選總統教育獎。圖／台南市體育局提供

「當我和世界不一樣，那就讓我不一樣！」，台南市帕運羽球國手方振宇出生時難產導致左臂神經叢損傷，在不斷開刀及復健的過程中接觸到羽球，雖然左手肌肉萎縮，但秉持著對羽球的熱愛，克服困難站上帕拉林匹克運動會，榮獲總統教育獎。

台南市體育局長陳良乾說，方振宇以奮發向上、不畏困境的學習精神獲選總統教育獎，振宇從國中開始打羽球，雖左手幾乎喪失功能，但謹記著媽媽的提醒「不要常想自己失去什麼，要想自己還擁有什麼。」讓他持續往選手之路邁進。

方振宇高中時就讀南市羽球強校新豐高中，剛開始跟著一般選手訓練，有時會因身體缺陷被看輕，但他將輕視化為動力，突破身體限制，成為國內首位站上帕拉林匹克運動會羽球場上的選手，並在2020東京帕運闖奪得第4名佳績。方振宇持續努力，今年3月在西班牙托雷多帕拉羽球國際賽獲銀牌、6月中旬在加拿大帕拉羽球國際賽男子單打SU5級也獲銀牌，並為2024年巴黎帕運參賽資格打下重要基石。

市長黃偉哲恭喜方振宇獲得總統教育獎，他說，振宇努力不懈、克服困難的正向態度，令人稱許，也看見台南許多優秀選手代表國家出賽、為國爭光，鄉親都與有榮焉。

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