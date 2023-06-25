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前搭鹽酥雞後配按摩 牽亡音樂劇勸世三姊妹百無禁忌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「勸世三姊妹」與師園鹽酥雞聯名推出限定紙袋及歌曲。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影
「勸世三姊妹」與師園鹽酥雞聯名推出限定紙袋及歌曲。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影

「勸世三姊妹」是台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇，7月將登場台北表演藝術中心，不僅舞台規模升級，也與台味品牌展開合作，包括師園鹽酥雞與「指舞春秋」足體養生會館，邀請觀眾看戲前吃鹽酥雞、看戲後去做足底按摩，寫下劇場跨界合作的有趣例子。

「勸世三姊妹」描述躲債跑路多年的宋家三姊弟，原本只想搶拿老家地契，卻陰錯陽差捲入彌留的大伯公遺囑：「若宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿上億家產。」三姊弟臨危受命，得披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝，一樁樁塵封往事也逐漸揭開。最後，三姊弟要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，在這生死交織的小鎮舞台上，準備奏起舞曲渡亡魂。

由編劇詹傑、躍演藝術總監曾慧誠攜手打造的「勸世三姊妹」，兩年前讀劇版便刮起話題，1月在高雄衛武營正式登台更以炸開式口碑完售，7月轉戰台北演出9場，劇團特別打造要價上百萬、三層樓高、直徑超過10米的旋轉舞台，配合炫目的投影視覺和華麗歌舞陣。

此外，「勸世三姊妹」聯手台式小吃美味代表「師園鹽酥雞」，推出「三姊妹勸世套餐」經典炸物組合，更特製期間限定聯名包裝紙袋，掃描紙袋上的QR code，就能聆聽由金鐘編劇詹傑重新填詞、「勸世」演員們加碼錄製的主題曲「三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道」，讓觀眾在看戲前先祭五臟廟，一袋美食配一首好歌。在台北有11家分店的「指舞春秋」足體養生會館也和「勸世三姊妹」合作， 7月只要出示「勸世三姊妹」台北場演出票券，便可享有優惠。北藝中心附近便有一家「指舞春秋」，邀請觀眾看完戲後去放鬆。

「勸世三姊妹」的周邊商品更寫下台灣音樂劇的新紀錄。包括一組30支的「勸你點支香」線香組，保佑「恁祖嬤的人生就是沒有下下籤」；是竹籤也是運勢籤的「勸你抽支籤」兩用籤筒，空罐還能拿來存放香油錢；防小人、防冤親債主的「勸你貼起來」，內含符令便條紙、封印紙膠帶及三姊妹雷射貼紙。以及精裝組合「勸盒不勸離」，內含以上品項外，還有節目冊及限定卡帶「勸你聽起來」。

●「勸世三姊妹」7月1日至7月9日在台北表演藝術中心大劇院演出九場，購票請洽：  https://www.opentix.life/event/1623860290548998144

「勸世三姊妹」是台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影
「勸世三姊妹」是台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影
「勸世三姊妹」是台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影
「勸世三姊妹」是台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇。圖／大慕可可、躍演劇團提供 林政億攝影

台北表演藝術中心 音樂劇 劇場

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