雄中校長給準高一生的建議 做好這件事受益無窮

國中教育會考已公布序位區間，考生和家長可據以推估落點。雄中校長莊福泰寫了封「給準高一生的建議」，也是給所有學生的參考，在開學前的兩個多月不要虛擲光陰，建議學生可規畫旅行、去圖書館、學英文、為他人付出、持續運動；最重要的是「練習筆記」，同理他人和反省自己。

莊福泰告訴準高一生，有將近兩個月的時間，或許你該做些甚麼，最不需要的就是每天只是打打電動，睡到自然醒，或是和同學打屁聊天，這些不是不能做，但不能只有這些。他建議，規畫一段旅行，不一定出國，也不一定出遠門，去買個999或399的T-Pass，在南高屏或高屏地區走走都好，記得作紀錄。

除此之外，一周去2至3次的圖書館，找些有興趣的書來讀讀，逛圖書館一方面心情會沉澱，一方面是發掘自己興趣的好方式；學一下英文，有錢當然有很多方式學英文，沒錢就上youtube上練習，youtube上有超級多英文學習資源，別浪費。

不管是幫社區還是幫自己家，他建議幫忙做打掃工作，付出是需要練習的，未來的工作都是一種為他人的付出，讓自己感受付出而快樂是需要練習的。還有持續的運動，無論是打球、游泳、慢跑，任何覺得愉快有趣的運動都值得投入並養成習慣。

莊福泰強調，做這些事之後最好要「練習筆記」，這件事是進入高中很重要的能力，可以協助學習成效更好，可以協助思考更有邏輯，可以協助更有不同的感受，也協助學習同理他人和反省自己。

莊福泰說，筆記最好包含文字、圖形和影片，筆記不只是未來美好回憶，最重要留下各種當下的資料，以供一段時間後的整理，讓所有片段的、不連續的資料成為有組織有感情的回憶。筆記除了當下的紀錄，還需要整理，因為整理會讓我們重新的思考，也讓思考過程經歷過連續、全盤，學習和回憶才不會常常是片段的。

「筆記轉化感覺。」莊福泰說，別忽視你的各種感覺，無感是人生很大的悲哀，筆記不要只是記錄客觀事實，還要記錄自己當下或事後主觀的想法，記錄當時的五官感受，因為要記錄，你就會慢下來好好感受，試著透過相機的視窗去感覺不同的構圖，透過相機會產生有別於肉眼的感受，透過相機，我們會察覺非常不同的世界，於是生活就會更有滋味，也因為要記錄自己的感覺，你會更善於察覺自己，也善於感受他人和外在環境。

莊福泰表示，藉由筆記反省或反思，以改善自己的學習，學習過程沒有回頭檢視自己的學習歷程，常常就會無法改善學習效率，透過筆記，靜下來時好好想想，會讓我們對學習方法有些改善，久而久之學習的效率就會更好。高中未來有學習歷程，其實就是把自己的學習過程做好筆記！