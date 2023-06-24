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「以書寫，擁抱自由」雙溪高中生新詩創作自己的故事

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供

由「立賢教育基金會」與「雙溪高中」共同策劃的書寫工作坊「成為說故事的人」，在歷經了兩個學期的分享與創作後，由作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。

這場特別的詩文讀誦發表會日前在紅氣球書屋雙溪分店舉行，並展至6月30日。立賢教育基金會的執行長王馨敏說，學生們透過寫作吐露、梳理自己的內在與生命故事，一層一層的敞開，大家的文字與其中的情感真的很讓人感動，希望所有年輕的創作者們，都能從書寫中找到自己，並長出屬於自己的力量。

雙溪高中校長葉俊士，在詩創作「花開了」中寫道：「花開了／開在那個刻有阿嬤名字的墳頭／花開了／開在我們全家整修的庭院角落／花開的天空特別清麗／花開的早晨別有風味……。」巧妙地把這本小書的關鍵字，一一都放入詩中。

今年2月才在聯合文學出版新詩集「火光」的作家楊書軒，感謝雙溪高中李貞宜老師和立賢專案負責人鍾千惠統籌，讓原先設定好的工作坊，從原先的教學，擴展至編輯成冊，以及正式的發表會，讓「工作坊」的可能性一再被打開。

楊書軒說，「創作是點燃自己的過程，我們透過書寫的內容，傳遞我們如何好好地活，無論那是喜悅，或者悲傷，我們面對種種命運的考驗，將那過程化為文字，很可能那也是引導他人走出迷途的火，或者光。」

甫考上東海中文系的沈煒翰以「心」為主題創作，刻畫了這個字帶來的痛：「你的笑／勾勒出我的傷／三道深入骨髓的疼痛。」而考上中正中文系的朱倢瑩以〈一顆小苗〉詮釋不被馴服，追求自由的決心：「他屹立不搖地穿梭在露水與陽光之中／他有自己的想法　能聰敏的掙脫蟲子」

林意婷在圖文中，透過修補屋頂，不僅修補了家的破口，也彷彿修補了更多：「我們輪流將油漆塗上，花了一下午的時間，補上全部的漏洞，我的心也被填滿，正因為是家，才有人修，我很慶幸，我有家。」

其他發表的學生石薰云、簡平安、莊定宇、陳伊如、謝耘遙、江霽祐、白沛柔、吳仲儱等人，不僅藉由文字迎來光明，也能在挫敗與灰暗中面對命運的考驗，將經驗與情感融入文字。

作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供
作家講師楊書軒帶領雙溪高中十多位學生創作，集結成小書「以書寫，擁抱自由」發表，讓年輕的創作者走出校園，帶著自己的故事，在眾人面前發表。圖／雙溪高中提供

雙溪高中

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