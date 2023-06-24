7旬弱視獨臂翁術科考試以牙代手 東專畢業繼續拚讀二專

台東專科學校附設高農進修學校，72歲畢業生林柏宇，雖然身障獨臂、弱視、行動不便，仍以牙代手通過室內配線丙級證照及自來水配管術科考試，樂觀面對生命挑戰、絕不放棄，3年勤學畢業後將繼續讀二專，他笑著說，「求學夢想正逐一實現！」

「我的左手很害羞、不想出門，但右手無所不能！」這是林柏宇日前在東專畢業典禮，代表畢業生致感恩詞時幽默的開場白，年已7旬的他，雖失去左臂、視力不佳、行動不便，還剛為心血管裝支架，依然樂觀面對生活挑戰，但他笑著說，「我也曾經自悲、不敢見人」。

林柏宇表示，19歲時因車禍左手臂截肢，猶記當時從醫院醒來發現「左手不見了」，內心悲苦萬分、不知如何是好，之後躲進台東老家山區，獨居叢林一整年、自暴自棄，聽到人聲就躲、自覺羞於見人，直到收到初中老師寄信鼓勵、勿再封閉自我，才逐漸尋回自信、嘗試與社會接觸。

他說，雖然獨臂、很幸運還是在台南找到建築工作，但30歲時又因高空墜落工傷，導致脊椎損傷不能久站，但他仍樂觀面對困境，不僅娶妻生子、並勇於挑戰各種工作，還曾為賺錢補貼家用、開計程車，一直工作到到65歲退休。

林柏宇說，退休後回台東務農，原本去農改場上課，透過朋友介紹來到東專上夜間部，因為視力不佳，無法因應黃昏入夜後的光線變化，他每天下午4點多就到校，在車上等到晚上6點上課再進教室上課。

「他為考證照拚了老命！」副班長詹志偉說，柏宇課堂與假日不斷勤練，獨臂的他，用嘴咬開電線絕緣皮、咬到嘴唇流血，也曾因蹲姿練習術科試題、大腿骨脫位，同學看到他的練習都非常不捨，他以毅力考取「自來水配管丙級證照」，通過「室內電路控制裝配術科檢定」，真的是超級厲害！