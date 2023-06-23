天文景象天空眨眼睛睽違15年再見 蘭潭國小打卡「啾咪」美照

端午連假天氣晴朗，難得一見的天文景象「天空眨眼睛」睽違15年再度報到，火星與金星昨天「合月」，恰似天空微笑眨眼，吸引天文迷搶拍。嘉義市天文協會會員及天文愛好者，分別在東區、西區看見合月，留下清楚紀錄，拍下難得天文景象。

嘉市蘭潭國小以天文觀測為校本課程，發展系列特色課程，昨天在校內天文台紀錄，透過社群媒體分享大眾。校長邱榮輝說，近日火星與金星在夜空清晰可見，兩者恰好在端午節日落「合月」，只要抬頭往西方低空望去，就能直接觀測到天空閃爍的「啾咪」笑臉。

這次「眨眼」天象只發生在昨日日落後，蘭潭國小利用校內天文台紀錄，由於星體距離太遠，無法用望遠鏡主鏡同框捕捉難得一遇的天文奇景，仍用手機與監視器畫面，為嘉市夜空清晰迷人笑臉留下見證；同時，也以望遠鏡與導星鏡，記錄美麗月亮。

蘭潭國小天文課程帶孩子看見，天文學習就在生活，迎接端節前後天文景象，規畫系列課程，夏至引導學生觀測「立竿不見影」，讓學生透過實作感受太陽與地球相對位置光影變化。