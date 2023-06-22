高雄美術館區首座茶席劇場 尚和劇團演出《田薩曲》

尚和歌仔戲劇團在高雄美術館區創建「田和越茶席劇場」，6月23日至25日推出開幕首檔新作「田薩曲‧戲神田都YA」，風格新穎。觀眾走進田和越，可以享受茶席劇場用餐、品茶、賞戲的氛圍。

尚和歌仔戲劇團表示，歷經了一千多個日子的努力，終於創立了田和越茶席劇場，場地雖小，卻有著尚和滿滿的心力與誠意。此微型劇場具備專業的燈光音響，舞台猶如是一方泥作的曲線島嶼，舞台上和舞台下融合沉浸，視覺走的是裝置藝術，每齣戲都將透過不同的裝置，展現不同的風格。

6月首檔新作「田薩曲‧戲神田都YA」，是關於祖師爺故事的嶄新演繹，劇中描述戲班裡的演員，台上搬演著歌仔戲祖師爺田都元帥的故事，以梨園與習藝過程的故事情節，展現一段又一段的歌仔戲樂舞精髓，無論台下的他們面對多少困境，回首來時路，盡是不忘初心。

尚和表示，團長梁越玲創作劇本，張雅婷老師以嶄新手法導演、賦予全劇生命力，周煌翔老師的音樂設計讓戲增添濃厚韻味，車克謙老師的燈光設計，更讓舞台空間充滿魔幻魅力。劇團並邀集優秀表演家李靜芳、黃雅蓉、張燕玲、林芸丞合演，激盪出精采的戲劇火花。