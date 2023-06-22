清水高中音樂班與台中一中美術班合作 演出繪畫音樂和科技

為鼓勵學生勇於跳脫傳統框架，台中市立清水高中音樂班與台中一中美術班跨域合作，昨晚在港區藝術中心演藝廳，安排「複·創世紀音樂劇場」；將繪畫、音樂及科技完美結合，呈現給觀眾豐富視覺與聽覺饗宴。

這場跨領域的展演以聖經中的「創世紀」為發想，探索現代世界的樣貌與生存法則，通過音樂和視覺的融合，創造出屬於當代藝術的藍圖。

音樂會由清水高中音樂班及台中一中美術班學生共同合作，兩校老師與各界專業藝術家及音樂家協力指導，整場演出座無虛席，通過尖端的科技、美麗的繪畫與悅耳的音樂相互輝映，觀眾盡情享受。

台中一中美術班學生總監陳宥羲表示，距離上次兩校藝才班跨域合作是3年前，這次是雙方第三度合作。經過多次的工作坊教學，一中的學生從中學習到利用視覺畫面軟體結合不同形式的音樂，讓畫面隨著節奏變換，在這次的合作中，讓學生體認展演又進入另一層嶄新的境界。

清水高中音樂班學生總監王湘瑀表示，這次跨域合作，讓他們學到的不僅是音樂，還有聽覺與視覺的密切關聯，音樂與美術都包含著點、線、面；節奏、旋律、和聲。此次經歷讓大家有機會一起研究探索彼此的共同點，讓兩者完美契合，共同創造出視覺與聽覺的可能性。

台中一中校長林隆諺表示，透過跨界讓學生在音樂和視覺的跨域展演的實戰經驗中，表達他們對當代創世紀的理解和展望，反思當代科技與數位發展，同時擴展他們藝術價值和未來社會視野的思考。