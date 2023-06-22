特教生沒買畢冊被消失 校方道歉重印

台中一名特教生媽媽向議員陳情，重度腦麻兒子國小6年級畢業，竟在畢業紀念冊上「被消失」，沒有照片，她盼留下兒子學習紀錄。校長致歉並承認疏失，因該生沒意願購買畢業紀念冊，現已有善心人士出資，將重編印製，補發給所有應屆畢業生。

台中市教育局長蔣偉民說，是否要編畢業紀念冊，由各校決定，但只要有編印，應把有學籍的應屆畢業生納入編輯對象，一視同仁。

民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜等人昨爆料，指黃姓特教生的媽媽為照顧子辭去教職，孩子三到四年級時，她遠從西屯區天天花50分鐘接送孩子到山城某國小上特教班，因該校特教班頗有口碑，希望讓孩子得到更好的照顧。

這名媽媽指出，畢業典禮當天母子盛裝去參加，卻發現畢業紀念冊根本沒有兒子的鏡頭與畫面，形同「被消失」，非常傷心。陳淑華說，對母子來說情何以堪。

教育局指出，該校畢業紀念冊費用由畢業班學生家長自行負擔，學校再找廠商印製。黃姓特教生五、六年級在家自行教育，校方表示，曾與學生家長聯繫，家長沒意願出資製作及購買畢業紀念冊，且未到校拍畢業照或提供照片，以致無法放入畢業紀念冊中。

家長說，學校確實問過是否購買畢冊，但未詢問否提供照片，並認為校方道歉對長期被漠視平等權益的特教生「不值錢」。她向校方要求重新印製，但校長以「你沒有出資」斷然拒絕。家長問，貧困家庭是否也會因沒有「出資」，就要忍受孩子在畢業紀念冊中消失？要求教育局究責。

校長向家長致歉，承認疏失。學校也另覓經費將重新印製畢業紀念冊，將黃姓學童的照片編輯入冊，並免費送給應屆13位畢業生。