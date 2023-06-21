嘉大與佐登妮絲簽署合作備忘錄 產學合作促進在地產業繁榮

嘉義大學日前在佐登妮絲城堡與該公司簽署合作備忘錄，嘉大將協助其在醫學美容服務、美容產品製造生產等研究開發，佐登妮絲將提供嘉大師生參訪見習、學生實習及就業機會等，雙方進行技術合作、共享圖書及貴重研究儀器資源等產學合作。期盼在產學合作下激盪新的火花。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大與佐登妮絲公司成立產學合作平台，透過產學合作備忘錄的簽訂，推動在地化的合作理念，將有助於促進雙方在技術研發和人才培育方面的鏈結，同時縮短學術與實務之間的落差，並加強產業之間的緊密聯繫，共同開拓更具嘉義特色的發展機會。相信透過在地化的合作，能夠充分發揮嘉大與佐登妮絲國際的優勢，共同促進嘉義地區產業的成長與繁榮。

佐登妮絲公司行政長陳玉倩表示，佐登妮絲自1989年成立，累積逾30年的品牌產品及展店經驗，秉持「誠實、信賴、永續經營」理念，邁向亞太最大生醫集團。去年10月佐登妮絲城堡在嘉義大林盛大開幕，於嘉義地區及旅遊業界掀起一股觀光旋風。佐登妮絲城堡為全台灣第一座以「美」為主題的生技園區，除結合綠色智慧工廠、12大國際級實驗室，以及親子觀光城堡等多功能用途外，近期更取得台灣及美國LEED綠建築黃金級認證，讓佐登妮絲集團躍上國際舞台、成為全球知名品牌。

未來在人才培育方面，佐登妮絲公司將提供嘉大師生參訪見習、學生實習及就業機會等，並且進行技術合作、共享圖書及貴重研究儀器資源等產學合作，參與嘉大在醫學美容服務、美容產品研發製造生產相關的研究開發。