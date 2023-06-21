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嘉大與佐登妮絲簽署合作備忘錄 產學合作促進在地產業繁榮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供

嘉義大學日前在佐登妮絲城堡與該公司簽署合作備忘錄，嘉大將協助其在醫學美容服務、美容產品製造生產等研究開發，佐登妮絲將提供嘉大師生參訪見習、學生實習及就業機會等，雙方進行技術合作、共享圖書及貴重研究儀器資源等產學合作。期盼在產學合作下激盪新的火花。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大與佐登妮絲公司成立產學合作平台，透過產學合作備忘錄的簽訂，推動在地化的合作理念，將有助於促進雙方在技術研發和人才培育方面的鏈結，同時縮短學術與實務之間的落差，並加強產業之間的緊密聯繫，共同開拓更具嘉義特色的發展機會。相信透過在地化的合作，能夠充分發揮嘉大與佐登妮絲國際的優勢，共同促進嘉義地區產業的成長與繁榮。

佐登妮絲公司行政長陳玉倩表示，佐登妮絲自1989年成立，累積逾30年的品牌產品及展店經驗，秉持「誠實、信賴、永續經營」理念，邁向亞太最大生醫集團。去年10月佐登妮絲城堡在嘉義大林盛大開幕，於嘉義地區及旅遊業界掀起一股觀光旋風。佐登妮絲城堡為全台灣第一座以「美」為主題的生技園區，除結合綠色智慧工廠、12大國際級實驗室，以及親子觀光城堡等多功能用途外，近期更取得台灣及美國LEED綠建築黃金級認證，讓佐登妮絲集團躍上國際舞台、成為全球知名品牌。

未來在人才培育方面，佐登妮絲公司將提供嘉大師生參訪見習、學生實習及就業機會等，並且進行技術合作、共享圖書及貴重研究儀器資源等產學合作，參與嘉大在醫學美容服務、美容產品研發製造生產相關的研究開發。

嘉義大學與佐登妮絲公司昨日下午在佐登妮絲城堡共同簽署合作備忘錄，由佐登妮絲集團行政長陳玉倩、總經理陳春安、所長呂梨萍及經理許惟寗出席，嘉大由校長林翰謙、生命科學院院長賴弘智、主任秘書林芸薇與產學營運及推廣處處長謝佳雯等教師同仁出席，期待建立緊密合作關係，有助於雙方未來進行相關產學研究與創新開發。

嘉義大學與佐登妮絲集團高階主管合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學與佐登妮絲集團高階主管合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（右）與佐登妮絲集團行政長陳玉倩（左）簽約後合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（右）與佐登妮絲集團行政長陳玉倩（左）簽約後合影。圖／嘉義大學提供
佐登妮絲集團行政長陳玉倩致詞。圖／嘉義大學提供
佐登妮絲集團行政長陳玉倩致詞。圖／嘉義大學提供

佐登妮絲 嘉義 義大

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