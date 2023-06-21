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文化幣註冊破60萬！ 陳建仁與北一女YouTuber逛唐山書店

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）與18歲Youtuber、北一女畢業生李怡蓁（左）拜訪唐山書店並拍攝影片。圖／文化部提供
行政院長陳建仁（右）與18歲Youtuber、北一女畢業生李怡蓁（左）拜訪唐山書店並拍攝影片。圖／文化部提供

專屬18至21歲青年1200點文化成年禮金6月6日開放領用，啟用2週，APP註冊使用人數達60萬，文化幣APP更在啟用當週榮登ios及Android 2大系統排行榜第一。文化部表示，為持續鼓勵青年朋友領用成年禮金，行政院長陳建仁與18歲高三的YouTuber李怡蓁一同帶大家逛獨立書店的影片，特別選在端午連假前在「李怡蓁」的頻道播出，邀請青年朋友用文化幣過一個有氣質的假期。

18歲的李怡蓁，是北一女的高三畢業生，也是近期廣受大家喜愛的YouTuber，她以親民、不做作，甚至正經但又充滿幽默、自嘲的說話方式，分享高中生活的喜怒哀樂，此次難得的跨世代拍攝，李怡蓁超自然的語言及表現，讓大仁哥直喊「我愣住了」。影片中，李怡蓁以獨立書店為主題，走訪位於大稻埕百年建築改造的「郭怡美書店」、1979創立至今的二手書店「舊香居」、開業50年的「水準書店」，以及與大仁哥一起逛了搬3次家都還堅持開在地下室的「唐山書店」。

陳建仁特別推薦母校旁的唐山書店，1982年成立的唐山書店，是提到臺灣獨立書店就不可不提到的一間。拍攝過程，大仁哥以慣有的溫暖，與李怡蓁細細分享唐山書店的陳設及選書。大仁哥說，獨立書店最迷人之處，在於不同的書店都是由不同的愛書人精心安排，充分展現不同書店老闆的個人特質，「到了喜歡的書店，就好像碰到同樣的愛書人，心心相印的感覺」。在分享中也意外發現，被李怡蓁稱為「龐大資料庫」的大仁哥竟然喜歡看「柯南」。

文化部表示，成年禮金政策特別在獨立書店推出加碼2點送1點，最高放大至1800點優惠，目前有超過300家的獨立書店加入藝文消費點，且遍布全台甚至離島地區，可說是青年朋友最容易親近的藝文體驗地點。

如同唐山書店老闆陳隆昊說，成年禮金對經營相對不易的獨立書店是一個很大的鼓舞，書店都準備要以更好的選書迎接所有青年朋友；李怡蓁也說，「領到文化幣除了跟同學一起去看展覽，剩下的另外一半一定會拿去買書」。期盼青年朋友都能走進離家最近或是最想去的書店，「買一本最喜歡的書送給自己，也把最溫暖的鼓勵送給書店」。

還想看看溫暖大仁哥除了喜歡看柯南以外，還推薦了什麼？唐山書店老闆為何總是將店開在地下室？李怡蓁建議給從沒接觸過獨立書店的人，首選書店是哪間？充滿各種精彩收藏的二手書店到底藏有什麼寶物？與號稱最會聊天的水準書店老闆聊天聊到相機過熱2次，到底聊了什麼？完整內容都將在今（21）日晚上6點30分YouTube「李怡蓁」頻道播出。

●預告請點此

●李怡蓁YouTube頻道請點此

行政院長陳建仁（中）與18歲Youtuber李怡蓁（左），以及唐山書店老版陳隆昊（右）一起錄製影片，邀請18-21歲青年到獨立書店使用文化幣消費，可享加碼2點送1點，最高放大至1800點優惠。圖／文化部提供
行政院長陳建仁（中）與18歲Youtuber李怡蓁（左），以及唐山書店老版陳隆昊（右）一起錄製影片，邀請18-21歲青年到獨立書店使用文化幣消費，可享加碼2點送1點，最高放大至1800點優惠。圖／文化部提供

獨立書店 青年 老闆

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