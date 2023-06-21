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後壁高中助弱勢畢業學子 主任教官扮推手傳美談

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
後壁高中助弱勢畢業學子， 學校主任教官李易修（左一）扮推手。圖 ／民眾提供
後壁高中助弱勢畢業學子， 學校主任教官李易修（左一）扮推手。圖 ／民眾提供

台南後壁高中高三林姓學生因父親今年初中風，家中經濟陷入困境，林生與國三的弟弟被迫常請假打工，經校方發現協助，先讓兄弟倆專心課業，弟弟順利考取第一志願，近日校方仍運用其繪畫天分，請林生回學校打工，教官們還前往林家打掃修繕，令外界感動不已。

林生平日出勤正常，這學期多次上課請假，學務主任追問後才林才吐露家中困境。後壁高中校長黃彥鳴指示主任教官李易修家訪，發現住處環境簡陋，家中尚有媽媽和哥哥需人照顧，國三弟弟準備國中教育會考中，但兄弟倆迫於經濟壓力，放學後忙打工，假日上班整天。

經李易修回報，校方擬定協助策略；先用家長會費給一筆急難救助金，請兄弟兩人先暫停打工以準備大考，在學校美工科校友會募款後，先成立林生的教育基金，也同步通知弟弟就讀的國中一起照顧。

校方也允諾考後協助居家維修與添購家具，讓兄弟倆安心生活與就學；目前林統測申請學校中，弟弟國中會考成績5A3+可錄取第一志願。

後壁高中教官室同仁兌現承諾，連日來與兄弟兩人一起清除家中雜物，粉刷牆壁油漆，再陸續添購3張床、1個衣櫥與1張書桌。

因兄弟兩人反映下雨天水會潑灑進來，再請廠商維修窗戶、大門與後門測量，廠商響應愛心更免費維修，弟弟是這輩子第一次擁有床和書桌，目前哥哥雖已畢業，學校仍運用其繪畫天分，請回學校打工，一起成就這樁善事。

後壁高中教官室教官們協助修繕粉刷林家牆壁。圖 ／民眾提供
後壁高中教官室教官們協助修繕粉刷林家牆壁。圖 ／民眾提供
林家住處簡陋，僅有簡單擺設。圖 ／民眾提供
林家住處簡陋，僅有簡單擺設。圖 ／民眾提供
林家兄弟打掃居處，希望有全新乾淨環境。圖 ／民眾提供
林家兄弟打掃居處，希望有全新乾淨環境。圖 ／民眾提供

兄弟 打工 教官

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