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融合滾球團體賽擊敗希臘 德國柏林特奧台南囝仔奪首金

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣代表隊參加世界特殊奧林匹克運動會，在融合滾球團體賽拿下冠軍。圖／南市體育局提供
台灣代表隊參加世界特殊奧林匹克運動會，在融合滾球團體賽拿下冠軍。圖／南市體育局提供

正在德國舉行的2023夏季世界特殊奧林匹克運動會，台灣代表隊傳來捷報，在融合滾球團體賽項目擊敗強敵希臘，摘下首金，團體賽成員包括來自南市特奧選手王珮怡，市長黃偉哲在第一時間表達恭賀，稱許她讓台南市民與有榮焉。

體育局表示，王珮怡曾2020年在全國身心障礙運動會滾球團體賽項目中獲得金牌，去年拿下銅牌，本屆特奧賽會台灣代表隊共67名選手，其中有8名選手來自台南，包括滾球項目王珮怡、張沛辰，桌球項目陳玉化、楊維哲，籃球黃家賢、陳華智，5人制足球項目張明哲、方浚峰，目前正在柏林如火如荼比賽中，歡迎市民朋友一同為台南選手加油。

體育局長陳良乾說，上屆夏季特奧台灣代表隊共獲得23金21銀9銅，感謝教練群們專業指導讓運動員展現最佳實力及家人朋友支持，讓台南特奧運動員可在特奧殿堂舞台上發光發熱，期待各選手繼續為自己、也為台灣爭取最高榮譽。

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