校長要大家比賽「最快脫光衣服」 他回憶幼時陰影：老師還說我勇敢

台灣「#metoo」運動持續延燒，越來越多人勇於揭露自己內心的傷疤。一名網友以幼時曾在全校面前被扒光的痛苦回憶，控訴桃園一間雙語幼兒園校長的性騷行徑，並提醒家長多留意，小孩的反常、叛逆表現可能是一種警訊。

這名男網友在臉書「爆料公社」公開自身經歷過的一場「噩夢」，發生在19年前中班升大班的暑期夏令營。他當時就讀桃園某間知名雙語幼稚園，每個班級都參與由校長主持的夏令營競賽活動。那天在活動接近尾聲時，校長要各班班導指派一位學生出來，他懵懵懂懂的走到操場中央，校長才公布是比賽誰最快把全身衣服脫光。

發文者說，聽到比賽開始的口哨聲之後，他腦筋一片空白，接著老師急忙著褪下他包括內衣褲在內的衣物，讓他以全身赤裸之姿站在全校同學面前。後來他哭著離開操場時，老師還對他說「You are so brave」（你很勇敢）。他表示，當時不分男女共10幾名同學有相同遭遇，這件事也侵蝕著他的學生時期，每天踏入學校就像踏進地獄的深淵，回家也不敢告訴家人，一直隱瞞至今。

而校長的離譜行徑還不止於此，包括常常在他們放學時以酒醉狀態回到學校，甚至還醉醺醺的把發文者抱起來親好幾下，說著「校長很喜歡你」。還有一次他咬了班上同學，被帶到校長室，校長拿著老虎鉗作勢要拔他的牙齒，警告他下次再咬就真拔。

發文者回憶道，當時因為年紀太小只能忍著，沒有任何證據也是說不出口的原因之一。他也查到目前這間改稱「雙語學校」的幼稚園已不在原址，但仍在桃園開業，不確定校長是否還繼續著當年的行徑，如今說出來，是想提醒家長們隨時主動詢問孩子在學校發生的點滴、觀察表情變化，如果小孩出現了畏懼上學的情況，或許不是叛逆，而是可能在學校發生了他不敢說的事。他希望藉由自身的慘痛經歷，避免類似的事情再次發生。

網友們看完文章也紛紛給予正面回應、鼓勵發文者，「謝謝你說出來，堅持了很久一定很辛苦」、「謝謝你勇敢站出來，讓我們這些家長更謹惕」、「對於幼稚園的印象不好大多都會記得住喔！我也記得中午起床要去廁所無緣無故就被打了一巴掌」、「你好勇敢，我也是幼稚園發生不好的事也都記得很清楚，希望所有的孩子都能有平安快樂的童年」、「內心的陰影會記得一輩子的，不幸的人用一生治癒童年」。