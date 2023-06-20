日本路上觀察學、看護者紀念碑 台北雙年展公布參展作

第 13 屆台北雙年展今日公布完整參展藝術家名單。主辦單位北美館表示，本屆展覽由策展人周安曼、作家兼編輯穆柏安（Brian Kuan Wood）和策展人莉姆．夏迪德（Reem Shadid）共同策劃，將匯聚50多位台灣及國際藝術家和音樂人，展出包括10件全新創作和委託製作，以及一系列的聲響、音樂表演、動態影像、攝影、錄像、繪畫、雕塑和裝置作品，使北美館成為一個聆聽、聚集與即興創作的空間。

北美館表示，本屆雙年展主題「小世界」（Small World）代表著希望，也透露著不安：全球疫情撞擊出個人對自我生活更大的掌控權，同時亦挑動了被孤立於廣大群體之外的隱憂。我們發現當世界縮小時，它可以拉近彼此的距離，卻也可能使人心更為疏遠：這個「小世界」，懸浮在相聚與分離兩端之間的游移狀態中。本屆雙年展指向我們所共同面臨的處境，邀請觀眾一同探索如何運用疫情經驗來提出新的生活想像，反思當日常越趨緊繃及複雜時，人們對簡單與感性的渴望是否也變得遙不可及。

三位策展人表示，在「小世界」裡人們雖然可能因為被孤立，而失去部分自我與介入社會的能動力；但在這裡人們擁有不需懼怕被同化、量化的自由。「我們也許都曾醉心對簡單生活的奢侈嚮往，但『小世界』激勵我們堅定立場，拋開渴求被認同的欲望，拒絕為了一些永遠無法獲取的最終利益而去取悅他人。」

此次參展作品包含Natascha Sadr Haghighian 的全新委託創作為一系列多聲道的雕塑裝置，將設置於北美館的地下樓中庭。其靈感來自看護者在照顧年邁病弱者時，身心日益耗損的狀態。本件作品作為獻給看護者的一座反紀念碑，不在歌功頌德或留下印記，而是追溯交談的話語、熟悉的記憶等是如何逐漸消失。我們與他人之間的關係，又如何消融成一種更殘酷卻抽象的模糊形式。

日本1960年代前衛派重要代表人物赤瀬川原平是極具影響力的藝術團體高赤中（Hi-Red Center）和新達達組織者（Neo-Dada Organizers）的成員之一。七〇年代初，日本社運結束後遺留下被擾動的都市樣貌，街道中的建築殘骸與物件成了藝術家觀察的對象，並將其記錄拍攝而成著名的「路上觀察學」系列。今年年初，藝術家家屬發現了他四萬餘幅未曾發表的照片，本屆雙年展將精選其中多件，並首度於公共美術場館公開展示。

第13屆台北雙年展 11 月 18 日至 明年 3 月 24 日於北美館舉行，北美館規劃將北美館地下樓部分展間改造成音樂空間，舉辦聆賞會、錄音實驗、即興演奏和音樂編曲等公眾計畫。