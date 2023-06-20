陽明交大新研究 零廢棄循環型屋頂農園結合太陽能板
全球暖化問題日益嚴重，陽明交大環工所教授高正忠研究群所開發的DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園，可隔熱降低屋頂表面及室內溫度並減少空調能耗；而物理所長孟心飛研究群則成功開發的可透光的太陽能板，除可供發電，亦可透光，在二個研究群合作下，成功的在陽明交大環工館屋頂平台搭建示範農場，用可透光太陽能板發電的同時也讓下方的蔬菜能照到陽光順利生長，共榮發展。
陽明交大指出，因全球暖化嚴重，都市水泥化所造成的熱島效應更加重此問題，亦因而耗用更多能源在空調上。DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園具有節能減碳、減緩溫室效應、增加綠覆面積、減緩熱島效應、截流雨水、減少地表逕流、改善空氣品質、增加建築美觀及供種植零食物里程蔬果等效益，受到國內外所重視，目前正在各縣市推廣。
此外，國內缺乏能源，正積極推動安裝太陽能板，但若在屋頂設置太陽能板，由於傳統的太陽能板會檔住植物所需要的陽光，導致下方無法同時建置屋頂農園，讓太陽能板與屋頂農園只能擇一建置，甚為可惜，孟心飛研究群開發的可透光的太陽能板，正好能解決此問題。
陽明交大指出，DIYGreen原型再利用回收瓶為基座，可供使用者在家中屋頂陽台種植蔬果，回收瓶儲存雨水讓農園低維護，除發芽期外，一週只需澆一次水，再結合回字循環蚯蚓養殖消化生廚餘產生優質的有機蚓肥回到農園促進植物生長，富含微生物的蚓肥可作為地墊建立幾乎無異味的雞舍飼養蛋雞，形成零廢棄循環為家人生產零食物里程的優質食物，若上方架設傳統的太陽能板把陽光檔住時，就不易建置DIYGreen屋頂農園，但若結合可透光的太陽能板，仍然可在其下方建置DIYGreen屋頂農園。
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