陽明交大新研究 零廢棄循環型屋頂農園結合太陽能板

全球暖化問題日益嚴重，陽明交大環工所教授高正忠研究群所開發的DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園，可隔熱降低屋頂表面及室內溫度並減少空調能耗；而物理所長孟心飛研究群則成功開發的可透光的太陽能板，除可供發電，亦可透光，在二個研究群合作下，成功的在陽明交大環工館屋頂平台搭建示範農場，用可透光太陽能板發電的同時也讓下方的蔬菜能照到陽光順利生長，共榮發展。

陽明交大指出，因全球暖化嚴重，都市水泥化所造成的熱島效應更加重此問題，亦因而耗用更多能源在空調上。DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園具有節能減碳、減緩溫室效應、增加綠覆面積、減緩熱島效應、截流雨水、減少地表逕流、改善空氣品質、增加建築美觀及供種植零食物里程蔬果等效益，受到國內外所重視，目前正在各縣市推廣。

此外，國內缺乏能源，正積極推動安裝太陽能板，但若在屋頂設置太陽能板，由於傳統的太陽能板會檔住植物所需要的陽光，導致下方無法同時建置屋頂農園，讓太陽能板與屋頂農園只能擇一建置，甚為可惜，孟心飛研究群開發的可透光的太陽能板，正好能解決此問題。