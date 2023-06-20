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台北孔廟夏令營 今年首度可用「台北通」報名

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北孔廟夏令營捲紙新媒材呈現孔廟的獅座。圖／北市民政局提供
台北孔廟夏令營捲紙新媒材呈現孔廟的獅座。圖／北市民政局提供

台北孔廟夏令營，6月27日開放報名，今年君子儒風夏令營，規畫藝術與儒學兼具的課程，6月27日上午10時起，民政局指出，可透過兩種管道擇一方式報名，今年首度可以下載「台北通App」，完成註冊加入會員來報名。

民政局說，另一種方式是從活動報名網頁（https://tpservice.gov.taipei:3017/summerCamp）以「健保卡」、「手機電信驗證」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式報名。

民政局表示，孔廟夏令營課程，包括「君子之爭、志射天下」課程，小射手們可以體驗以「禮」為基礎的儒家射藝，能經由習射，學習如何「用心」達到「志體和」，也就是讓身體依從心之所向，操控弓箭射向心中設定的目標。

另外，「神手巧匠來捲紙」課程，歷年皆以孔廟的建築裝飾為題，使用不同捲紙技法來表現，今年主題為一般廟宇常見的獅子造型裝飾物件，如帶彩球的公獅或伴有幼獅的母獅，課程運用紙捲新媒材的手法與傳統廟宇裝飾藝術，體驗匠師們精雕細琢的用心。

民政局說，「藝數FUN手玩」是一堂看得到與摸得到的數學課，而非傳統印象中的運算數學，而是從平面到立體，探索正三角錐等分切割的數學設計；「傳統彩繪、花間一品」，邀請授課於台灣藝術大學古蹟藝術修護學系陳文俊副教授親自授課，完成既實用又美觀的專屬吊飾。

台北孔廟夏令營探索正三角錐等分切割的數學密碼。圖／北市民政局提供
台北孔廟夏令營探索正三角錐等分切割的數學密碼。圖／北市民政局提供
台北孔廟夏令營中，以「禮」為基礎的儒家射藝。圖／北市民政局提供
台北孔廟夏令營中，以「禮」為基礎的儒家射藝。圖／北市民政局提供

孔廟 夏令營 健保卡

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