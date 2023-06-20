嘉義新二代蔡育慈獲總統教育獎 文學獲獎作品9月將出版

今年總統教育獎嘉義縣竹崎高中新住民二代高二生蔡育慈為獲獎人之一，也獲選為今年嘉義縣孝行楷模。因為家庭環境關係，她善用文字創作分享，以新住民母親為主角的作品「腥媽」，更獲選今年新北文學獎散文青春組首獎，歷年獲獎作品將集成冊，預計於今年9月出版。

寫作對自己來說是一種自我探索的過程，蔡育慈說，她從小就喜歡寫作，因為爸爸是身障身分，媽媽是新住民，因此成長過程有著不同的生活體驗，透過文字分享家庭故事，希望傳遞積極正向的觀念，對社會發揮影響力，她未來想成為社工，關懷需要幫助的家庭，照亮社會各個角落。

蔡育慈父親領有重度身障手冊臥床在家，為讓母親騰出時間打工賺錢，維持一家生活基本用度，課餘時間與兩個姊姊往往留在家中協助父親傷後復健及照護等工作，對於家庭背景與大多數人不相同，育慈選擇用文筆紀錄故事，傳達親情偉大。

她常利用夜深人靜時創作，寫散文、閱讀文學作品，作品「腥媽」更一舉拿下新北文學獎散文青春組首獎，日前與嘉義縣長見面翁章梁二話不說答應寫推薦序。

翁章梁表示，育慈面對現狀不埋怨反而從中細膩觀察寫作，把人生的想法、心情透過文字表達，希望育慈未來持續保持開朗的態度，用文筆傳達正能量及人生態度。

「腥媽」以育慈母親為主角，訴說新住民媽媽討海賺錢養家謀生的歷程，完整描繪漁村的面貌，過人的觀察力獲評審一致肯定拿下首獎，已有出版社透過育慈的獲獎作品，將其整理成冊出版，預計於今年9月出版。