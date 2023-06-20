快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

被指「趁機性交」不忍了！黃健瑋發律師聲明喊：未違法

嘉義新二代蔡育慈獲總統教育獎 文學獲獎作品9月將出版

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
獲總統教育獎嘉縣竹崎高中高二生蔡育慈，日前與嘉縣長見面翁章梁答應幫寫出版作品「腥媽」推薦序。圖／嘉義縣政府提供
獲總統教育獎嘉縣竹崎高中高二生蔡育慈，日前與嘉縣長見面翁章梁答應幫寫出版作品「腥媽」推薦序。圖／嘉義縣政府提供

今年總統教育獎嘉義縣竹崎高中新住民二代高二生蔡育慈為獲獎人之一，也獲選為今年嘉義縣孝行楷模。因為家庭環境關係，她善用文字創作分享，以新住民母親為主角的作品「腥媽」，更獲選今年新北文學獎散文青春組首獎，歷年獲獎作品將集成冊，預計於今年9月出版。

寫作對自己來說是一種自我探索的過程，蔡育慈說，她從小就喜歡寫作，因為爸爸是身障身分，媽媽是新住民，因此成長過程有著不同的生活體驗，透過文字分享家庭故事，希望傳遞積極正向的觀念，對社會發揮影響力，她未來想成為社工，關懷需要幫助的家庭，照亮社會各個角落。

蔡育慈父親領有重度身障手冊臥床在家，為讓母親騰出時間打工賺錢，維持一家生活基本用度，課餘時間與兩個姊姊往往留在家中協助父親傷後復健及照護等工作，對於家庭背景與大多數人不相同，育慈選擇用文筆紀錄故事，傳達親情偉大。

她常利用夜深人靜時創作，寫散文、閱讀文學作品，作品「腥媽」更一舉拿下新北文學獎散文青春組首獎，日前與嘉義縣長見面翁章梁二話不說答應寫推薦序。

翁章梁表示，育慈面對現狀不埋怨反而從中細膩觀察寫作，把人生的想法、心情透過文字表達，希望育慈未來持續保持開朗的態度，用文筆傳達正能量及人生態度。

「腥媽」以育慈母親為主角，訴說新住民媽媽討海賺錢養家謀生的歷程，完整描繪漁村的面貌，過人的觀察力獲評審一致肯定拿下首獎，已有出版社透過育慈的獲獎作品，將其整理成冊出版，預計於今年9月出版。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，蔡育慈雖然成長於困苦的家庭，但她以感恩的心情，回應環境帶給她的淬鍊，實在令人佩服，也將自己動人的故事，透過文字傳達給讀者，獲得正面力量。

嘉義縣新住民二代蔡育慈獲總統教育獎，移民署嘉義縣服務站行動服務前往關懷嘉勉。圖／移民署嘉義縣服務站提供
嘉義縣新住民二代蔡育慈獲總統教育獎，移民署嘉義縣服務站行動服務前往關懷嘉勉。圖／移民署嘉義縣服務站提供

嘉義 新住民 身障

延伸閱讀

人力不足、業務繁重還得休假支援 嘉縣基層衛生所盼增人

嘉縣義竹糖鐵自行車道完工 花旗木林蔭成新景點

嘉義縣33店家推愛心待用餐 讓弱勢家庭吃溫熱飯菜

斥資30億 巴洛克風嘉義佐登妮絲城堡觀光工廠今揭牌

相關新聞

柯文哲勸高中生多讀論孟、唐詩三百首 網熱議：對學生有好處？

自從108課綱上路後，高中生的核心古文篇目有所調整，也有部分家長擔心減少了古文的訓練，反而會降低孩子的思辨能力。民眾黨總統參選人柯文哲到嘉義女中演講時，建議高中生「讀論孟、唐詩三百首、古文觀止這類的古文」，網友看法不一，有人認為「經典古文讀一讀對自己有好處」。

教育部未備查潭墘國小停招 彰化縣府：補充資料等函示

彰化縣大城鄉最近4年內滅3校，縣長王惠美今天表示，教育應首重學生的學習過程和學習品質，今年8月1日起停招的潭墘國小已連續...

老師打學生卻做出相反調查 監院糾正嘉市府及大業國中

嘉義市大業國中甲師2019年底因管教A生爆發互毆事件，造成A生頭、頸部致傷，經判處有期徒刑四個月。監察院表示，嘉義市政府...

日本路上觀察學、看護者紀念碑 台北雙年展公布參展作

第 13 屆台北雙年展今日公布完整參展藝術家名單。主辦單位北美館表示，本屆展覽由策展人周安曼、作家兼編輯穆柏安（Bria...

陽明交大新研究 零廢棄循環型屋頂農園結合太陽能板

全球暖化問題日益嚴重，陽明交大環工所教授高正忠研究群所開發的DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園，可隔熱降低屋頂表面及室...

台北孔廟夏令營 今年首度可用「台北通」報名

台北孔廟夏令營，6月27日開放報名，今年君子儒風夏令營，規畫藝術與儒學兼具的課程，6月27日上午10時起，民政局指出，可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦