北市芳和實中學習慶典 學生秀巧思

台北市芳和實中日前舉辦第五屆學習慶典，國、高中部學生結合策展概念展現各科學習成果。其中國八的專題探究課程聚焦綠建築，從生態、節能、健康、減廢等面向挖掘校內待改善的項目。

芳和從107學年度轉型實驗國中，110學年增設高中部。校長黃琬茹說，改制後芳和強調學生才是學習主體，更重視跨領域能力的養成；比方讓學生在自然科時元素表擬人化、地理科時揣摩難民寫日記，過程中隨時修正，找到最適合自己的學習方法。

今年國中部的學習慶典發表包括個人成果策展、七八年級共學必選修和專題探究。學生黃丞立在個人策展以「音樂專輯」概念，用A、B面展現個人和小組作品。學生程旖的「知識之旅─學習與影集的奇幻火花」，以不同影集、電影對應各科學到的關鍵能力。

芳和實中實驗新創中心主任蕭玉潔指出，國中部各年級的專題探究都有學習主軸，國七關注人權、國八探討環境永續、國九談國際人才移動力。國八今年聚焦綠建築，把校園當成實踐場域，讓學生從永續觀點替學校硬體體檢。

從中發展出來的題目包括，學生黃瑀湘、謝若竹、王柏文、胡凱傑研究雨水撲滿，收集雨水為小田園澆水。學生石芷姍、李芮恩、劉宇晴、張皓喆調查學校節能照明裝置時發現，每間教室的燈座不一，好奇心驅使下決定設計實驗檢測不同燈座的照度。學生蕭亞凡、陳璟綸、李品叡、李上禾有感學校周遭常有殯葬音樂、車輛噪音影響學習，測試黃金葛、串錢藤等攀藤植物的隔音效果。

指導老師陳家平說，學生從學校就近理解綠建築概念是最貼住生活的作法。有學生研究土壤和植栽，調查本土種和外來種，讓總務組大感認同，表示未來種花草要先跟學生請教。