柯文哲勸高中生多讀論孟、唐詩三百首 網熱議：對學生有好處？

自從108課綱上路後，高中生的核心古文篇目有所調整，也有部分家長擔心減少了古文的訓練，反而會降低孩子的思辨能力。民眾黨總統參選人柯文哲到嘉義女中演講時，建議高中生「讀論孟、唐詩三百首、古文觀止這類的古文」，網友對此則看法不一，有人認同「經典古文讀一讀對自己有好處」。

柯文哲日前在嘉義女中被提問「現在學生都被手機綁架，有沒有什麼好的建議？」他回應自己很喜歡讀書，並說像是抖音這類的軟體，在短短3秒鐘就能決定要不要關閉，只是一種感官上的刺激，且不到90秒的影片，能有什麼偉大的思考性？因此他建議高中生「應該讀論孟、唐詩三百首、古文觀止」。

對此，有網友贊同「其實說真的，比起讀新詩跟散文，我也比較喜歡讀古文跟唐詩」、「我7年級生，以前就是讀這些啊，其實古文本來就有流傳的道理」、「論語好像是不錯的品德教育」、「中國古代詩詞、思想家們有很多『憂國憂民』或如何『安身立命』的文章，不需要全盤否定」、「我覺得經典文章可以讀一讀，他是勸大家要多讀書，我倒覺得這是不錯的建議」、「他的建議是要年輕人多讀書，又不是崇拜偶像，讀這些古文經典可以得到一輩子受用的智慧」。

也有網友持反對立場，「古文很鳥，但柯文哲愛讀就讀吧」、「國文教育我認為腦補太多了，除了考試會考到以外，裡面的很多思想都不符合現代觀念，尤其是蘊含了父權主義，讀了很痛苦」、「現在高中生缺乏對時空背景的了解，讀這些經典也是無感，而且課業壓力很大，沒幾個人有餘力念這些非大考要考的內容」、「現在與其花時間研究古人的文章，不如加強英文的口語表達，比較符合現代用處」。