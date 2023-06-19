回響／停招不代表廢校 人口回流可復校

彰化縣大城鄉小學四年滅三校，當地組成反廢校聯盟強力抗爭，不希望潭墘國小停招；彰化縣政府教育處昨表示，停招不代表廢校，校舍完好不變，如有人口回流，入學的孩子又能跨過設校門檻，先前停招的學校，不是不可能復招。

聯合報「陽光行動」報導大城鄉四年滅三校，彰化縣國小校長和教育人員私下認同潭墘國小爭取的不廢校，改設為大城國小分校。多名校長表示，分校行政人力減半節省人事費，教師可協辦縣政府亟欲推動的特色遊學中心相關事務，既可化解地方抗爭、保留校友集體記憶，又能顧全遊學中心，一舉三得皆大歡喜。

縣政府教育處長蔡金田說，潭墘國小學區未必生源匱乏，而是外流，根據歷年新生報到資料統計，潭墘國小約一半學生越區就讀市區小學，偏鄉小校必須「固本」，先留住自己學區內學生，再進一步吸引外地學生就讀。蔡金田表示，停招不是沒轉圜餘地，中科二林園區將提供兩萬五千個就業機會，若能營造大城鄉的宜居特色，招徠中科二林園區員工定居，帶進生源達到設校門檻，就有希望復校。