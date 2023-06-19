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分科考國英？ 高教司：研議3方案

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

教育團體昨舉辦高中教育發展研討會，多名家長提及分科測驗不考國文、英文、數學乙，學生反而無翻身機會，一一四學年雖加考數乙，國文、英文也應一併考量。教育部高教司回應，去年曾提出三個加考方案，選考雖是方向之一，但三個方案各有難以執行的顧慮。

台北市高中學生家長會聯合會、全國高中學校教育產業工會昨合辦研討會。北高聯總會長許麗吉表示，少子化狀況下，今年學測考生人數卻增加，顯然都是重考生；很多人到大一、二才發現所讀科系與興趣不合，轉系失敗後，選擇重新參加大學考試。

一名家長提到，今年高中孩子放棄申請入學，參與分科測驗比例越來越高，未來學習歷程檔案恐被學生捨棄，只因大家認為「走分科反而省時省力」；許麗吉則說，分科測驗不考國英，對學測表現失常學生不利，呼籲能恢復考國英，讓學生能有更多選擇。

教育部高教司專委周弘偉表示，教育部鼓勵學生依興趣與管道入學，今年重考生比去年多，若所有學生不參加申請入學，改參加分科測驗，分發入學是否有利還很難說。

至於分科測驗加考國英，周弘偉提到，現行高三下共有四門加深加廣選修，但學生至少只要修兩門，當學生選課狀況不同，統一命題有困難，但加考並非不行。他表示，目前研議三方案，分別為與學測範圍相同、只考部分範圍加深加廣選修、加深加廣選修挑題作答，卻會面臨忽略選修、考科難度被質疑、三下加深加廣課程恐被架空，淪為複習一至五學期等疑慮。

分科測驗 學測 教育部

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