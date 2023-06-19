師資不足 逾百校非高一開課

課綱明訂高中本土語以第一學年開設為原則，首年仍有超過百所高中職排不出彈性學習時段，經「註記」無法開課的理由後，在高二、高三找空檔開課，卻面臨升學壓力更大、本土語學習斷鏈的問題。更有學校首年開課在高二，一一二學年將開回高一，甚至因為找不到本土語教師，遊說學生選「第二母語」等亂象。

「國家語言發展法」修正後，本土語列為中小學必修，國小生每周必修一節課，國一、國二列部定必修，國三採選修；高中列為部定課程兩學分。本報去年報導，首年有一五○所高中職，因開在高二、高三，課程計畫書一度遭退件，經陳述理由後才通關。

一一二學年即將開始，經進一步追蹤，今年約有近百所高中職將課程開回高一，形同高一、二同步開課，同校需有雙倍師資，另仍有五十一校維持在高二、三才開本土語。

一位不具名高中校長表示，首年考量師資不足，決定把課開在高二，但顧及高二課業壓力，今年將把課開回高一，近半年來四處找老師拜託來教，幸好已找齊，但也聽聞部分學校找不到人，特殊語言恐怕只能申請直播共學。

實際上，本土語在課審會討論時，決議不在國三開課，是「折衷妥協」的結果，有高中教師指出，若國三未列必修，選讀的高中在高三才開本土語課，國三到高三恐出現學習空窗，且面臨大學考試等狀況，勢必出現學習斷層。

由於本土語師資仍有缺口，且全國各地分布不均，花蓮家協副理事長林君明透露，雖然家裡多講閩南語，但花蓮缺乏閩南語師資，僅找得到客語、原住民語教師，導致孩子最終選修客語，只能當作是學習「第二母語」。

教育部表示，國教署已開始盤點各校師資需求，確保校校均可順利開課；部分學校因地處偏遠，或因區域語言特性不易覓得師資，也提供直播共學作為備援。另各學習階段均有其對應可開設的語文級別，高中職屬第五學習階段，可開設語文級別為第一至第五級，學校可透過分級評估工具，選擇適當級別及合適教材進行差異化教學。