南榮國中轉動騎跡 南下鹿港跨校交流

基隆市南榮國中開辦「轉動騎跡，築夢前行」探索力課程，規畫到執行都由學生主導，老師從旁協助。40名師生今年南下與彰化縣鹿港鎮鹿江國際中小學展開3天2夜交流，昨天北返。校長尤四維說，每年透過以自行車為核心的交流課程，讓學生感受不同教育風景，為籌辦環島課程預做準備。

南榮國中規畫「轉動騎跡，築夢前行」探索力課程，參加111年度戶外教育課程模組及教案徵選獲得優選佳績。校方去年和台東縣立初鹿夢想家實驗國民中學交流，今年與鹿江國際中小學交流，兩校師生分享校園經驗及活動體驗。

鹿江國際中小學16日用充滿朝氣的舞蹈及烏克麗麗表演，迎接南榮國中師生來訪。南榮學生「入境隨俗」向鹿江師生們推廣基隆的美食與景點，邀對方實地走訪基隆。

參訪尾聲前往彰化二水觀光自行車道，在尤四維帶領下展開深度文化巡禮，走訪彰化八堡圳、鹿港天后宮、文武廟等地。教育處長劉美蘭表示，與國際接軌是基隆推廣的教育方向，校際交流不僅讓學生有相互學習的機會，也能建立老師交流的管道。