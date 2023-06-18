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嘉義縣學生陳宇宣、黃鈺茜克服逆境學習 獲縣長獎肯定

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎高中學生陳宇宣（中）家境清寒又是新二代，努力上進繁星錄取台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系，今獲縣長獎肯定。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎高中學生陳宇宣（中）家境清寒又是新二代，努力上進繁星錄取台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系，今獲縣長獎肯定。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣縣長獎頒獎典禮今在創新學院舉辦，首次聯合公私立幼兒園、國小、國中、高中至大學聯合頒獎儀式，共表揚472名學生，竹崎高中學生陳宇宣、和睦國小學生黃鈺茜克服家庭及經濟逆境，在資源匱乏環境中爭取好成績，力爭上游獲縣長獎肯定，令人動容。

竹崎高中學生陳宇宣家中清寒又是新二代，3年前從梅山國中畢業，原本要就讀嘉義女中，因通勤、住宿及學費等考量，放棄第一志願，選擇就讀竹崎高中，3年來認真讀書，全校排行第1名，繁星錄取台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系。

陳宇宣在竹崎高中語文國樂班表現亮眼，不畏家庭經濟困境，善心人士曾在她入學時指定捐款，加上學校教育儲蓄戶支付學費及住宿費，她為回報社會善心苦讀，每學期爭取好成績拿獎助學金，不讓家庭有太大負擔，今天獲頒縣長獎肯定，盼投入醫檢領域幫助更多人。

中埔鄉和睦國小學生黃鈺茜出身隔代教養家庭，幼時父母離異，由阿嬤扶養長大，因有禮貌、個性好受師長及同學喜愛，平時喜歡科學實作、音樂社團，都沒有補習，還曾拿下國語文字音字形競賽南區第1名，榮獲縣長獎肯定，將就近就讀中和國中。

也獲縣長獎肯定的幼童劉睿凱抱著心愛的獅子布偶參加頒獎典禮，他興奮地說，很開心來領獎，謝謝媽媽、弟弟陪同；阿里山國民中小學附設幼兒園小朋友石熙穿上族服盛裝打扮領獎，她靦腆地笑說，很期待上小學。

翁章梁說，恭喜獲獎學生與家長共享榮耀，畢業並不是結束，而是人生另一個階段的開始，除了追求學業成就，也要注重良好人格與態度，也鼓勵孩子多元學習、冒險探索，追求興趣、勇於築夢，多參加各式競賽，以適才適性多元發展。

幼兒園小朋友劉睿凱（中）今天抱著心愛的獅子布偶參加頒獎典禮。圖／嘉義縣政府提供
幼兒園小朋友劉睿凱（中）今天抱著心愛的獅子布偶參加頒獎典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉和睦國小學生黃鈺茜（右二）出身隔代教養家庭，沒補習憑藉自己學習，今獲縣長獎肯定。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉和睦國小學生黃鈺茜（右二）出身隔代教養家庭，沒補習憑藉自己學習，今獲縣長獎肯定。圖／嘉義縣政府提供
阿里山國民中小學附設幼兒園小朋友石熙今天穿上族服盛裝打扮領獎。圖／嘉義縣政府提供
阿里山國民中小學附設幼兒園小朋友石熙今天穿上族服盛裝打扮領獎。圖／嘉義縣政府提供

小學生 醫學 嘉義

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