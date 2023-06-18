嘉義縣學生陳宇宣、黃鈺茜克服逆境學習 獲縣長獎肯定

嘉義縣縣長獎頒獎典禮今在創新學院舉辦，首次聯合公私立幼兒園、國小、國中、高中至大學聯合頒獎儀式，共表揚472名學生，竹崎高中學生陳宇宣、和睦國小學生黃鈺茜克服家庭及經濟逆境，在資源匱乏環境中爭取好成績，力爭上游獲縣長獎肯定，令人動容。

竹崎高中學生陳宇宣家中清寒又是新二代，3年前從梅山國中畢業，原本要就讀嘉義女中，因通勤、住宿及學費等考量，放棄第一志願，選擇就讀竹崎高中，3年來認真讀書，全校排行第1名，繁星錄取台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系。

陳宇宣在竹崎高中語文國樂班表現亮眼，不畏家庭經濟困境，善心人士曾在她入學時指定捐款，加上學校教育儲蓄戶支付學費及住宿費，她為回報社會善心苦讀，每學期爭取好成績拿獎助學金，不讓家庭有太大負擔，今天獲頒縣長獎肯定，盼投入醫檢領域幫助更多人。

中埔鄉和睦國小學生黃鈺茜出身隔代教養家庭，幼時父母離異，由阿嬤扶養長大，因有禮貌、個性好受師長及同學喜愛，平時喜歡科學實作、音樂社團，都沒有補習，還曾拿下國語文字音字形競賽南區第1名，榮獲縣長獎肯定，將就近就讀中和國中。

也獲縣長獎肯定的幼童劉睿凱抱著心愛的獅子布偶參加頒獎典禮，他興奮地說，很開心來領獎，謝謝媽媽、弟弟陪同；阿里山國民中小學附設幼兒園小朋友石熙穿上族服盛裝打扮領獎，她靦腆地笑說，很期待上小學。