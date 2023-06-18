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屏科大畢業生代表木工選手陳詩凱分享「人生不斷打磨」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，拿下門窗木工職類的金牌獎，今天畢業典禮代表畢業生致詞。本報資料照片
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，拿下門窗木工職類的金牌獎，今天畢業典禮代表畢業生致詞。本報資料照片

屏東科技大學今舉行畢業典禮，木材科學與設計學系畢業生陳詩凱代表畢業生致詞，他去年代表台灣參加在瑞士舉辦2022國際技能競賽，在門窗木工職類勇奪金牌，創下台灣有史以來參加國際技能競賽最佳紀錄，他致詞分享，「人生就是不斷打磨，要磨練出怎樣人生，由我們自己決定」。

陳詩凱說，拿到金牌他為自己的努力不懈感到驕傲，這面獎牌背後，有他每天在工廠日以繼夜重複做著「鋸、鑿、鉋、銑、磨」的身影，還必須面對比賽中巨大壓力，練習過程更是孤單、挫折，但他明白，「欲戴王冠、必先承其重」，比賽前毅然決然休學半年，專心準備各項比賽，最後在比賽中，用四天時間，七年的經驗，兩年培訓成果，充分發揮，為自己努力付出獲得成績感到高興。

「和大家分享他的榮耀並非炫耀」陳詩凱說，跟同學分享一句老話，「成功是一分天賦加上九十九分努力」，四年來他的每件木工作品，從草圖設計、加工到完成，每個過程都是不斷打磨自己耐性，和修煉自己心智，經過四年扎實訓練，不只在專業技術大幅精進，磨鍊出堅毅與積極人生態度。

陳詩凱說，屏科大生活與學習時光是每名屏科人一生回憶，完成大學階段這個作品，未來還有更多更美好藍圖等著實現，「人生就是不斷打磨，要磨練出怎樣人生，由我們自己決定」，跟大家共勉，感謝師長，家人、同學與朋友陪伴，走過這段旅程，在青春最後階段有你們真好。

校長張金龍期勉畢業生，漫漫人生道路上，「走好當下每一步、過好人生每一天」，勇敢迎向生命中每一個挑戰。

屏科大指出，今年農學院、工學院、管理學院、人文暨社會科學院、國際學院及獸醫學院等45個系所畢業生共計2676名，日間部博士班13名、碩士班425名、學士班四年制1800名，進修部碩士在職專班94名、學士班四年制344名。

屏科大國際學院今下午舉行該學院畢業典禮，105名畢業生有75位來自帛琉、海地、聖露西亞、聖文森、貝里斯、菲律賓、索馬利蘭、馬紹爾群島、泰國、越南、印度、印尼、馬來西亞、史瓦帝尼、宏都拉斯、汶萊、尼泊爾、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、瓜地馬拉、甘比亞、香港及聖克里斯多福及尼維斯等24國外籍生，典禮受多國使館、代表處關注和支持，多名大使及代表親臨為畢業生祝福。

屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，拿下門窗木工職類的金牌獎，今天畢業典禮代表畢業生致詞。圖／屏科大提供
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，拿下門窗木工職類的金牌獎，今天畢業典禮代表畢業生致詞。圖／屏科大提供

馬來西亞 屏科大 畢業典禮

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