午餐全班看電視！家長直言不妥 國小師「1舉動」她怒孩遭排擠

吃飯配電視，是不少人用餐時間的小確幸。不過，一名家長在「爆料公社」發文控訴，學校在午餐時間讓學生看電視，由於認為該措施不妥，因而向老師反映，沒想到老師的做法，竟讓自家小孩落得被排擠的下場。

原PO指出，孩子目前就讀小學一年級，老師會在中午吃飯時間開電視給學生看，但她認為此舉不適當，因而向老師反映。不料，老師後來竟當著全班的面，表示「因為他（原PO小孩）吃太慢家長不高興，大家以後都不准看電視」，導致孩子現在天天被同學孤立。

貼文一出，隨即引起熱烈討論。多數網友不領情，直呼原PO自私，「妳為啥不自己叫妳家小孩不要看電視就好？」、「團體生活本來就要合群，不是嗎？」、「自己造的業，先跟孩子道歉吧」、「帶回家自己教，又不是家長會長，意見不要這麼多」、「妳真的太自我！老師照妳說的做也不行？全班因為妳一人的意見受影響，妳期待什麼？大家幫妳鼓鼓掌？」、「家長把自己看得好重要喔，害了自己的小孩，還在討拍問方法？去跟小孩還有學生道歉」、「不這樣回，妳想想，隔天另外有其他家長來詢問：為什麼突然不讓小孩看電視？妳覺得老師該怎麼辦」。

不過，也有網友認為老師的處置相當不妥，「我覺得看不看電視老師可以自行決定，如果因為家長反映而不給看，也是老師自己選擇的，沒必要這樣說」、「老師不想扛這鍋，那只好讓妳孩子扛了，好狠喔這老師，直接一個無情擺爛」、「小朋友才小學，覺得當全班面講有點故意要害小朋友被孤立，不恰當」、「這個老師對小孩說的話很傷人」、「孩子被霸凌、被孤立，常常都是不適任的老師造成的」。

部分網友則是給出建議，「電視不是重點，建議找到問題，讓孩子在班上建立合群的概念，家庭教育需要檢討。小孩平時在家就算不看電視也吃很慢，請問這是為什麼？小孩一看到電視嘴巴就不動，請問是為什麼？」、「妳別怪老師說的話，為了妳一個人改變全班（其實是全國...）的運作方式，老師本來就該給全班一個有公信力的說法」、「基本上家長和老師反映時候的說法和態度，可能是導致老師這樣處理的原因，妳思考一下和老師提的時候是不是有哪裡或哪句話不妥當，講白一點就是可能妳的用詞或態度激怒老師」。