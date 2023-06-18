最豐盛畢業禮物 善心人捐助國小畢業生免費出國+5千元紅包

台東縣卑南鄉富山實驗小學昨辦第51屆畢業典禮，校長廖偉民突宣布，不具名善心人士日前捐款助12名畢業生出國旅遊，還提供每人5000元畢業獎學金，添購新制服與學習用品，畢業生及家長都驚喜不已，直言「應該是最豐盛的畢業禮物」。

廖偉民表示，富山實小校內有部分孩子來自弱勢家庭，就學期間就受各界協助，今年五月時，幾名不願具名善心人士愛心捐款30萬元，表示要幫助偏鄉孩子，討論後決定提供畢業班學生出國交流，到菲律賓拜訪姐妹校。

廖偉民說，12名畢業生第一次有機會出國，不僅是圓夢，更擴大偏鄉孩子視野，善心人士亦表達，沒有用完的善款，就送給畢業生當獎學金，為孩子們增添升學需要的制服、用品，減輕弱勢家庭經濟壓力。

他說，事前並沒有告訴孩子們，要送5000元大紅包獎學金，昨天在畢業典禮宣布時，現場的畢業生和家長們都萬分驚喜，直言這是「最豐盛的畢業禮物！」

廖偉民說，轉贈善心人士5000元大紅包同時，特別也勉勵受獎畢業生，在「手心向上」受資助這個階段，要學會惜福與感恩，未來若有能力，要學習當「手心向下」充滿喜樂的人，「若有能力，也要幫助眾多手心向上、需要被幫助的人」。