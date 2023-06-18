59歲牙醫師攻讀美和科大社工所碩士 今畢業 「豐富人生」

屏東縣私立美和科技大學今畢業典禮，社工系碩士班畢業生代表59歲梁博欽是牙醫師，攻讀社工所豐富人生，他說，人生的生命長度無法決定，但可以經由選擇、努力，讓橫向生命更多采多姿；另外護理系越南碩士專班畢業生丁氏紅雲、與兩年前因為疫情無法來台參加的75歲陳氏創，今特別飛到屏東出席畢典。

社工系碩士班畢業生代表梁博欽，在高雄鳳山開業29年牙醫師，具有高雄醫學大學兒童牙科碩士學歷，他也經營長照機構，攻讀社工研究所，他說，從自然科學跨足到社會科學差異大，一開始不適應，後來在老師帶領下，很快沈澱進入狀況。

梁博欽說，社工領域範圍廣，小到兒童早療，大到老人長照，中年的婚姻與家庭，都是社工領域，用開玩笑說法，「送禮自用兩相宜」，他明年要60歲，社工研究所畢業也是送給自己人生60歲生日禮物。

社工系進修部二技畢業生代表61歲劉政，學經歷豐富，中央大學地球物理研究所博士，現在台東縣社福機構，天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會擔任管理職，他說，美和在台東開設專班，剛好工作需要，課程中讓他了解社工工作，面臨少子化、超高齡社會，社工領域應用廣，他也再進修已考取美和社工碩士班。

美和科大護理系在越南開設碩士專班，今年畢業生飛到台灣參加畢典，畢業生代表丁氏紅雲（Đinh Thị Hồng Vân）曾任越南175軍醫院護理部主任，現於醫院護理教育部門，她也是美和與胡志明醫藥大學合作的第一屆畢業生代表。

42歲的丁氏紅雲說，感謝美和科大及胡志明醫藥大學聯合開設境外碩專班，美和師長赴越南授課，疫情時透過視訊學習，課程學習及論文研究，獲得最新護理專業知識，奠定護理研究基礎，讓所學更國際化。

越南畢業生75歲陳氏創（Trần Thị Sáng），兩年前從美和護理系越南碩士專班畢業，因疫情當無法來台參加畢典，今也特別請假參加，她在越南投入母乳推廣工作，並持續在菲律賓進修博士學位，她也獲學校頒發「學而獎」。