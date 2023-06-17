首頒畢業生市長獎 高虹安：或許未來總統就正坐在台下

新竹市政府今天在新竹市文化局演藝廳舉行「111學年度市立學校應屆畢業生市長獎暨傑出表現獎」頒獎典禮，也是市長高虹安上任後首度頒發市長獎。高虹安致詞表示「或許未來的總統就正坐在台下」；自己身為新竹市大家長，將持續努力推動數位教育、提供豐富教育資源，讓新竹的孩子成為世界的孩子。

教育處表示，今天市長獎除了頒獎表揚每班成績第1名的「市長獎」外，還有由各校畢業班遴選出德體群美各領域表現優異的4位「傑出表現獎」，每位學生均授予獎狀及禮品藍芽音箱雙麥克風暨藍芽耳機組，共1829名學生獲獎，邀請各校師長、家長會長等各界嘉賓，逾4000餘人見證受獎學生的榮耀時刻。

「抱持熱情與努力，並擁有堅持到最後的決心！」高虹安親自頒獎並勉勵學生，不管對喜歡或不喜歡的每項科目、活動，都抱持著同等的心力跟精神去克服挑戰，相信在場的每位同學都擁有如此特質才能從平凡變超凡，榮獲市長獎與傑出表現獎的肯定。

高虹安說，今天來頒獎特別緊張也特別慎重，因為在座得獎學生，在未來的幾十年後很有可能都是各行各業的佼佼者，成為大企業家，又或許未來的總統就正坐在台下。

高虹安也透露，自己在求學期間也曾經從時任台北市市長馬英九先生手上接獲市長獎，如今身為新竹市大家長，將持續努力推動數位教育、提供豐富教育資源，讓新竹的孩子成為世界的孩子。

高虹安最後也送給在場學子3句祝福，分別為「時間花在哪裡，成就就在哪裡」勉勵設定好人生的方向及目標，需要花上很多時間才能完成這項艱難任務；「找到專長與興趣」建議學生試著結合人生的專長及興趣，往專才方向走；「面對挫折永不放棄」，當選擇了人生方向後，遇到挫折不放棄持續往前，未來必定可以成就自己的夢想。