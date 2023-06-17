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影／學校將隨學生「一起畢業」 武榮國小逾60年校史畫上休止符

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，3名畢業生離校後，校內已無學生就讀。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，3名畢業生離校後，校內已無學生就讀。記者胡蓬生／攝影

「珍重再見！」苗栗縣大湖鄉武榮國小昨晚舉行畢業典禮，校內3名畢業生離開校園後，學校也將跟著「畢業」，因已無學生就讀，即將停辦，為60多年校史畫上休止符；武榮國小這場最後的畢業典禮，師長、家長、校友都投入心力籌備，場面溫馨歡樂，讓大家都留下永恆的記憶。

武榮國小創校已64年，學區居民多經營草莓、水梨及柑橘等果園，但受少子化、人口外移影響，學生愈來愈少，去年、今年都沒有小一新生入學或報到，除3名應屆畢業生，其他年級學生都已轉到附近南湖國小就讀。

昨晚的畢業典禮，校長藍曉萍和十多名教職員工，還有家長會都投注心力安排，已轉學的各年級學生也回校參加，和傅孝淵、曾萬成、謝佩珊3名畢業學長姊同聚一堂，3名畢業生包辦了一、二十個獎項、獎學金，還上台表演陶笛吹奏、英語劇場；大湖鄉長、代表會、村長等各界人士紛紛到場祝賀，也有畢業多年的校友專程回校參加，畢業生小一時的導師及多名已離校的老師也回校看孩子，場面溫馨。

典禮開始前，家長、老師安排了「一家一菜」自助餐，典禮過後的「營火晚會」安排家長、學生、師長團體遊戲，伴隨燈光音響及歌曲，有如歡樂的搖滾音樂會，最後在煙火、燭光中結束一場讓人難忘的畢業典禮。

武榮國小雖面臨「廢校」停辦命運，但畢業典禮未觸及此傷感話題，師生、家長、校友在充滿祝福的喜樂氛圍歡送畢業生。苗栗縣七、八年前推動小校裁併作業，但有的學校社區反彈激烈，這次武榮國小將停辦的情況，社區民眾和家長多以平常心面對，希望未來校園可朝老人文康、長照關懷據點方向利用。

縣府表示，今天上午針對武榮國小的裁併校進行專案評估，預計提出停辦計畫呈報中央，未來也會到學校社區辦公聽會說明。

武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，為大家留下永恆記憶。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，為大家留下永恆記憶。記者胡蓬生／攝影
武榮國小僅有的3名學生昨晚畢業，和十多名師長、教職員合影留念。記者胡蓬生／攝影
武榮國小僅有的3名學生昨晚畢業，和十多名師長、教職員合影留念。記者胡蓬生／攝影
武榮國小16日晚間舉辦畢業典禮，祝福3名畢業生迎來未來的就學之路。記者胡蓬生／攝影
武榮國小16日晚間舉辦畢業典禮，祝福3名畢業生迎來未來的就學之路。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，3名畢業生表演陶笛，展現在校學習成果。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，3名畢業生表演陶笛，展現在校學習成果。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，學校教職員、家長都投注心力籌辦，為大家留下永恆記憶。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，學校教職員、家長都投注心力籌辦，為大家留下永恆記憶。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，為大家留下永恆記憶，3名畢業生離校後，校內已無學生就讀。記者胡蓬生／攝影
武榮國小昨晚舉行「最後一場」畢業典禮，為大家留下永恆記憶，3名畢業生離校後，校內已無學生就讀。記者胡蓬生／攝影
武榮國小16日晚間舉辦畢業典禮，祝福3名畢業生迎來未來的就學之路。記者胡蓬生／攝影
武榮國小16日晚間舉辦畢業典禮，祝福3名畢業生迎來未來的就學之路。記者胡蓬生／攝影

畢業典禮 苗栗縣 廢校

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