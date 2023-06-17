好豪華的畢業禮物 雲林這間國小畢業生每人1支新手機

雲林縣石龜國小為了送給畢業生「最實用」的畢業禮物，今年準備智慧型手機送給14名畢業生，校長黃致傑說，去年送的是平板電腦，考量體積較大、不易攜帶，此次調整改送6.7吋大小的手機，學生得知驚喜表示「超級需要」，上國中後要聯絡家人、補習班等都很方便。

校方去年因學生數位學習需要，有別以往送的是腳踏車，首度將畢業禮物改為送出18部平板電腦，不過後來有學生反映體積較大，也有些重量，不好隨身攜帶。今年重新評估，學校及家長會一致通過換成智慧型手機，家長會長蘇春芳日前在群組號召顧問團集資，14個名額不到2天就被「搶空」，沒搶到名額的人則捐助獎學金，讓畢業生人人有獎、滿載而歸。

學校共採購14支知名品牌最新型號的智慧型手機，每支市價3500元左右，由家長會支持，畢業生一聽「禮物是手機」，紛紛驚呼「真的假的？」、「送這麼實用的禮物嗎？」再三確認，今天見到「手機本人」開心直呼「我不是在做夢！」