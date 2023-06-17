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好豪華的畢業禮物 雲林這間國小畢業生每人1支新手機

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機。記者陳苡葳／攝影

雲林縣石龜國小為了送給畢業生「最實用」的畢業禮物，今年準備智慧型手機送給14名畢業生，校長黃致傑說，去年送的是平板電腦，考量體積較大、不易攜帶，此次調整改送6.7吋大小的手機，學生得知驚喜表示「超級需要」，上國中後要聯絡家人、補習班等都很方便。

校方去年因學生數位學習需要，有別以往送的是腳踏車，首度將畢業禮物改為送出18部平板電腦，不過後來有學生反映體積較大，也有些重量，不好隨身攜帶。今年重新評估，學校及家長會一致通過換成智慧型手機，家長會長蘇春芳日前在群組號召顧問團集資，14個名額不到2天就被「搶空」，沒搶到名額的人則捐助獎學金，讓畢業生人人有獎、滿載而歸。

學校共採購14支知名品牌最新型號的智慧型手機，每支市價3500元左右，由家長會支持，畢業生一聽「禮物是手機」，紛紛驚呼「真的假的？」、「送這麼實用的禮物嗎？」再三確認，今天見到「手機本人」開心直呼「我不是在做夢！」

黃致傑說，家長會、顧問團及社區都很支持學生的資源，學校也正規畫明年寒假前，將帶領10名學生至日本遊學5天4夜，深入京都、大阪等小學交流，及在當地寄宿，行前還會開授日文課，讓學生接受異國文化刺激，探索自我興趣。

雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機，手機尺寸6.7吋，大小剛好。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機，手機尺寸6.7吋，大小剛好。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小家長會長蘇春芳（左）在家長會顧問團群組號召集資採購畢業禮物，14個名額不到2天就被「搶空」，沒搶到名額的人則捐助獎學金，讓畢業生人人有獎、滿載而歸。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小家長會長蘇春芳（左）在家長會顧問團群組號召集資採購畢業禮物，14個名額不到2天就被「搶空」，沒搶到名額的人則捐助獎學金，讓畢業生人人有獎、滿載而歸。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機，拿到手機的學生驚喜表示很實用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石龜國小送給畢業生每人1支智慧型手機，拿到手機的學生驚喜表示很實用。記者陳苡葳／攝影

日本 小學 手機

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